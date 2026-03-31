Un intendente de Cambia Mendoza propone discutir la reducción de los concejos deliberantes

Es ley el nuevo régimen de flagrancia en Mendoza: cambios en prisión preventiva, más fiscalías y juicios cortos

Emir Félix celebró que Cornejo "pase a actuar" por la autonomía municipal: qué dijo de la demanda contra San Rafael

A través de sus redes sociales, el jefe comunal celebró la iniciativa del Ejecutivo provincial al considerar que representa un avance institucional para los municipios.

“Celebro la consagración de la autonomía municipal en la Constitución de Mendoza. Esta propuesta es importante para los gobiernos municipales: eleva la calidad institucional, mejora la gobernanza y fortalece el funcionamiento de los municipios con reglas claras ”, expresó.

Sin embargo, Lo Presti fue más allá y planteó la necesidad de abrir el debate sobre otros aspectos del sistema político local. En ese sentido, propuso reducir la cantidad de concejales y limitar las reelecciones.

“Sumo a la deliberación pública la necesidad de debatir la disminución del 50% de las actuales bancas en los Concejos Deliberantes y poner fin a la elección indefinida de los concejales , limitándola a un solo período”, sostuvo.

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De esta manera, el intendente lasherino introdujo en la discusión sobre la reforma constitucional un eje vinculado a la modernización del Estado y la eficiencia institucional.

“Es momento de modernizar nuestras instituciones, hacerlas más eficientes y ofrecerles a los vecinos un Estado más ágil, transparente y cercano”, concluyó.

La postura de Lo Presti se suma al debate abierto en Mendoza en torno a la autonomía municipal, una iniciativa anunciada por Cornejo este lunes desde San Rafael, a la par de una demanda judicial iniciada contra el municipio por sus elecciones a convencionales pasadas.

Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti El gobernador, Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

Apuntes sobre el proyecto de Cornejo

La propuesta, que ingresará por la Cámara de Diputados, contempla un solo artículo y busca reconocer formalmente la autonomía municipal para los 18 departamentos, pero bajo un marco regulatorio claro, anticiparon desde el Gobierno.

“Los municipios no necesitan ninguna reforma porque ya son autónomos de hecho”, afirmó el ministro de Gobierno, Natalio Mema, en diálogo con Aconcagua Radio. Sin embargo, aclaró que existe una “deuda desde 1994” en la Constitución provincial que ahora el Ejecutivo busca saldar.

El funcionario puso el foco en lo que considera el principal riesgo: el avance desordenado de los municipios sobre facultades tributarias. “Hay muchas potestades que no utilizan y otras que jurídicamente no tienen y las están ejerciendo sin conflicto. El problema es cuando esto se empieza a ordenar mal”, advirtió.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorrial, Natalia Mema.

En ese sentido, Mema planteó que la reforma apunta a “poner un marco para evitar excesos”, especialmente en la creación de tasas municipales que, según explicó, en otras provincias funcionan como impuestos encubiertos.

“En lugares como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires te cobran tasas en función de la facturación. Eso es un Ingreso Bruto disfrazado. En Mendoza estamos exentos de esa voracidad fiscal”, sostuvo.

Para el ministro, el debate de fondo no es si hay o no autonomía —que ya existe en la práctica— sino cómo se regula. “Hoy la tienen, no se les está encorsetando nada. Estamos dejando en claro qué pueden y qué no pueden hacer en base a la Constitución Nacional y a las leyes de coparticipación”, explicó.

Además, advirtió sobre el escenario que podría abrirse si cada municipio avanza sin un marco común: “No sabemos dónde termina. Empiezan los juicios de empresas contra municipios por tributos y ahí se termina discutiendo la autonomía”.