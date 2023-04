Un estudio del PJ dice que en el Gran Mendoza hay temor a la inseguridad y la falta de acceso a internet

Agenda Mendoza supo ser una referencia del albertismo en Mendoza. Guillermo Elizalde, actual delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) es su referente. En las instalaciones de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), presentó los resultado de Consulta Ciudadana 2023.

El relevamiento se realizó en los departamentos de: Guaymallén, Las Heras, Capital, Maipú, Godoy Cruz y Luján. El método de recolección de datos se realizo mediante la plataforma de Google, encuestas anónimas georreferenciadas y talleres de participación ciudadana. A fecha (10 de abril) han contestado 761 personas en una muestra no probabilística en 17 Talleres Presenciales de Participación Ciudadana.

“Ocho de cada diez habitantes de la zona metropolitana de Mendoza, tiene miedo de ser víctimas de la inseguridad” es una de las conclusiones más importantes del estudio que presentó Guillermo Elizalde, de Agenda Mendoza, que se define como un espacio de pensamiento crítico que tiene como prioridad la formulación de políticas públicas para Mendoza.

El funcionario nacional indicó que “con este trabajo nos encontramos con problemas que estaban escondidos, evidentemente uno de los problemas centrales que sale a la luz es la inseguridad; de cada 10 mendocinos que viven aquí 8 tienen temor de ser víctimas de un hecho delictivo”, expresó.

Un estudio de Agenda Mendoza mostró problemáticas y carencias de la ciudadanía en el área metropolitana del Gran Mendoza.

“La posibilidad de escuchar nos permite conocer problemas concretos de los mendocinos, es el tema de plagas en las ciudades, más precisamente la proliferación de ratas y roedores, es unos de los temas más impactantes, esto es denunciado por 7 de cada 10 mendocinos encuestados”, sostuvo Elizalde.

Los datos obtenidos corresponden a una primera etapa que es la “escucha”, ahora el desafío está centrado en la segunda etapa denominada “proponer”. Respecto al próximo paso Elizalde argumentó: “con estos problemas planteados por los mendocinos, vamos a proponer soluciones integrales y lo pondremos a disposición de las fuerzas políticas para que puedan llevarlo adelante”.

El estudio

Del total de las respuestas, el 14 % vive en Capital, el 15 % en Godoy Cruz, el 29 % en Guaymallén, el 26%, en Las Heras, el 9 % en Luján y el 7 % en Maipú. Además se consultó sobre el nivel de estudios y ocupación.

En lo que respecta a la evaluación de Seguridad, el 30% respondió que es ‘‘Malo’', el 48% ‘‘Regular’', el 19% ‘‘Bueno’' y el 3% ‘‘Muy Bueno’'. De allí se concluye que ‘’el 78% de personas considera que la seguridad es el gran problema en el Área Metropolitana’'.

Por otra parte, en la Evaluación de Limpieza y Espacios Verdes, para el 11% es ‘‘Malo’', el 32% ‘’Regular’', el 38% ‘‘Bueno’' y el 19% ‘‘Muy Bueno’'. Hay un 43% de encuestados que consideran que ‘’la limpieza de los espacios públicos es deficiente. Es de destacar que valoran muy bien este ítem los vecinos de Capital’', dice el resumen.

Entre las carencias más grandes, se encuentran: Cloacas (8% no tiene), el 7% dijo no contar con red de gas y el 14% no tiene pavimento. Mientras que el dato más fuerte es que el 26% no tiene acceso a WiFi.

Por otra parte, entre los cuatro problemas más importantes del área urbana Gran Mendoza: Seguridad (78%), Presencia de Insectos/Roedores (70%), Falta de Transporte Público (48%) y de Empleo (43%).