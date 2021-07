Un empresario procesado en la Causa de los Cuadernos le venderá chalecos antibalas a la Provincia

Un empresario procesado y embargado en la causa de los “Cuadernos de la corrupción” se presentó en una licitación en la que el Ministerio de Seguridad comprará 3.240 chalecos antibalas. El oferente tiene todas las chances de ganar esta competencia, en la cual se realizará una inversión por $188 millones. Se trata de Gustavo Dorf, titular de la empresa Armoring Systems SA, cuya empresa fue la mejor calificada para cerrar la adjudicación.

Dorf es el propietario de la empresa con la que se cree que Daniel Muñoz, ex secretario privado -hoy fallecido - del matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández habría lavado dinero obtenido de supuestos actos corruptos. De hecho, las acusaciones fueron realizadas ante el fiscal Carlos Stornelli por el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; y también de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, ambos en calidad de arrepentidos por la causa Cuadernos.

Desde el Poder Ejecutivo evitaron darle rienda al tema, que fue publicado el domingo en La Nación, y se limitaron en marcar que la licitación se está llevando a cabo de manera legal, y que las empresas que participan cumplen las condiciones para hacerlo. “No tienen objeción para presentarse y administrativamente no hay nada que implique sacarlos”, agregaron.

Gustavo Dorf, el empresario proveedor de los chalecos para la policía de Mendoza. Clarín

El proceso licitatorio fue anunciado el 8 de marzo en el Boletín Oficial y tuvo su apertura de sobres el 10 de mayo. Se presentaron seis empresas. En el proceso hubo cinco propuestas en dólares, una de la mencionada Armoring Systems SA (por U$S 1,62 millón) y otras como Full Metal SA, Fabio Cuppari, Caddin SAC e Industrias Seattle SA; y una en pesos, de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado.

No obstante, en la segunda etapa de la licitación quedaron solamente tres empresas: Armoring Systems, Full Metal y Fabio Cuppari.

En las observaciones que constan en el sitio web Compr.Ar de la Provincia, la comisión evaluadora consideró en un dictamen que la mejor propuesta en precio y calidad es la de Armoring Systems SA, con la compra de chalecos marca Onyx Armor.

De hecho, marcaron que estos chalecos resultan mejores “desde el punto de vista técnico según evaluaciones e informes técnicos del Registro Provincial de Armas (Repar) – Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia (Repriv) y Penitenciaría de Mendoza, los que se incorporan al presente dictamen”.

Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta en la evaluación de los chalecos antibalas se destacaron el peso total, la cobertura corporal, el sostén y adaptación al cuerpo del usuario, la flexibilidad y el diseño y ergonomía del panel balístico.

Por otro lado, en el informe del Repar-Repriv del 18 de mayo, firmado por el director del organismo Adrián Méndez y el oficial Diego Ríos, se adjuntaron todos los informes de los chalecos antibalas ofrecidos por el resto de las empresas, y llegaron a la conclusión que, según la División de Arsenales “y desde un punto de vista netamente técnico y funcional, el chaleco antibalas que mejor se adapta a la función policial es el ofrecido por la empresa Armoring Onyx”.

Más allá de esta evaluación, desde el Poder Ejecutivo expresaron que en el transcurso del mes estará tomada la decisión a través de un decreto en el Boletín Oficial. En tanto, si bien se pensaba comprar 3.000 chalecos, el número se estiró a 3.240 “porque el presupuesto fue más beneficioso que el que se pensaba. Creíamos que íbamos a comprar un chaleco a U$S 620, pero terminará siendo de alrededor de U$S 500”, marcaron.

En la mira de la Justicia

Respecto a Dorf, actualmente se encuentra procesado y embargado por un monto de $432 millones en el caso Cuadernos. Esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal como miembro de una presunta asociación ilícita destinada a lavar millones de dólares.

En su declaración indagatoria, el empresario dijo que conoció a Muñoz “a finales de 2009 o principios del año 2010”, que mantuvo un trato “ameno” como “con cualquier otro cliente” y que le vendió y blindó “algún vehículo”.

Hay que tener en cuenta que los negocios entre la empresa y Mendoza no son nuevos, ya que se realizaron licitaciones que ganó en diciembre del 2016 y también en 2019. de hecho, entre el año 2016 y la actualidad se proveyó de chalecos además a las policías de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Juan, alcanzando aproximadamente las 50.000 unidades, evidenció La Nación.

Entre los vínculos de Dorf está también Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors -con vínculos con el ex presidente Mauricio Macri- y de quien es compadre (su ex mujer es madrina de la hija de Angelici y la esposa de éste es madrina de la hija del empresario).

Otras compras de Seguridad

Por otro lado, como se informó en la edición del 4 de mayo, se están gestionando más adquisiciones por parte del ministerio que tiene a su cargo Raúl Levrino.

Además de los chalecos, se suman armas, móviles policiales, drones y municiones por un total de $325 millones.

En detalle, serán tres drones por un valor de $3,8 millones (uno para el Gran Mendoza, otro para el Valle de Uco y el restante a la zona Este); 45 patrulleros sedán de 4 puertas “totalmente equipados para la función policial” por $92,2 millones; y 10 camionetas doble cabina (cinco 4x4 y las otras cinco 4x2) por un total de $40,5 millones.

“Todas estas licitaciones están preadjudicadas”, señalaron desde el ministerio de Seguridad, e incluso las pruebas de los vehículos ya se hicieron en el autódromo, marcaron, por lo que habrá novedades en las próximas semanas.