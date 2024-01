Un empleado despedido agredió al intendente de Rivadavia y al secretario de gobierno

El cambio de gestión en Rivadavia no parece estar exento de incidentes. El intendente Ricardo Mansur aseguró que iba a revisar la planta de personal que recibió de Miguel Ronco y aparentemente hay algunas personas que no seguirán.

Uno de los notificados no recibió bien la noticia (sobre la no renovación de su contrato) por parte del Secretario de Gobierno, Lucio Gutiérrez y lo agredió físicamente. Pero no fue el único porque justo iba saliendo Mansur de su oficina y al verlo, también se desquitó con el jefe comunal.

“Esta mañana hubo una persona a la que no se le iba a renovar el contrato y se enojó con el secretario de gobierno. Cuando iba saliendo me encontró, me empujó, me caí, pero no me ha pegado ni nada por el estilo. Me tiró una patada cuando estaba en el piso pero no llegó a mayores”, dijo Mansur a Los Andes.

Según el intendente de Rivadavia, quien se llevó la peor parte fue Gutiérrez que sí recibió golpes por parte del empleado que no seguirá en la comuna. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el hombre está detenido pero aun no ha sido imputado.

Mansur aprovechó la consulta de este medio para informar que los municipales de Rivadavia tuvieron un aumento del 25%. “Empezamos a incorporar bonos al básico y aumentamos un 20% que en total es un 25% con lo que vamos a empezar a mitigar los problemas que hay”.