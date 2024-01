Intendentes se cruzan acusaciones con sus antecesores luego de transiciones calientes

Las transiciones en distintos municipios están generando denuncias cruzadas. En General Alvear, se desató un conflicto interno en la UCR, ya que Alejandro Molero (UCR) acusa a Walther Marcolini (UCR) de heredarle una deuda de 300 millones de pesos, alegación que este último niega. Mientras tanto, en Las Heras, la tormenta de denuncias ya anticipaba un traspaso de mando complicado entre Francisco Lo Presti y Daniel Orozco.

En Lavalle no quedó todo en los mejores términos entre Edgardo González y Roberto Righi. Celso Jaque (PJ) arremetió, acusando a su antecesor, el ex intendente radical Juan Manuel Ojeda, de una supuesta deuda que le dejó. En Rivadavia, la transición se ha visto envuelta en problemas de gestión entre la salida de Miguel Ronco y la llegada de Ricardo Mansur.

Tensión peronista en Lavalle

En Lavalle, la transición entre los “dos compañeros” no transcurrió de manera positiva ni culminó de manera favorable para permitir que el Intendente electo, Edgardo González, pudiera iniciar su gestión de manera ordenada. El conflicto surgió cuando Roberto Righi (el ex Intendente) respaldó a Gerardo Vaquer en la interna peronista.

Cierre de campaña de Omar De Marchi, candidato a Gobernador de Mendoza. Robero Righi Intendente de Lavalle Foto: José Gutierrez / Los Andes

Las tensiones entre ambos se intensificaron cuando el entonces intendente lavallino se alineó con el ex candidato a Gobernador por La Unión Mendocina, Omar de Marchi. Al ser contactado por Los Andes, el actual intendente negó que haya existido una transición: “No teníamos ni una guía para empezar a trabajar en cada área de gobierno”. No comentaría hasta que transcurriera un tiempo y tuviera cifras más precisas sobre lo dejado por la gestión anterior y los recursos reales con los que cuentan.

Edgardo González jura como intendente de Lavalle. Foto: @Matías Stevanato

En contraposición, Righi habló y desmintió la versión de González: “La transición fue muy buena. Pusimos un equipo de cuatro personas a disposición del Intendente, y en algunas ocasiones, estuve yo ayudando”. Además, aseguró que “siempre estamos a disposición de González”.

“El municipio quedó con recursos, no dejamos deudas importantes”, afirmó Righi, quien estuvo al frente de la comuna durante 22 años. Esta afirmación no es compartida por González, quien, ante la consulta de Los Andes, indicó que hablará en otro momento cuando disponga de un estudio preciso, pero no negó tener deudas que fueran más allá de las normales.

Revuelo en Malargüe

Malargüe fue otro de los departamentos donde no siguió el mismo color político al frente del municipio. El peronista Celso Jaque retornó como intendente, y terminó con las aspiraciones de reelección que mantenía el radical Juan Manuel Ojeda.

La transición fue compleja entre ambos espacios, pero Jaque agitó el avispero al acusar problemas económicos, financieros e incluso administrativos. También denunció incrementos en la deuda así como también en la planta de personal municipal, lo que complicaría el pago de salarios y obligaciones municipales.

Juan Manuel Ojeda, ex intendente de Malargüe. Foto: Orlando Pelichotti

Todo tuvo un acompañamiento del Concejo Deliberante, que aprobó la emergencia por un año y le otorgó facultades para solicitar créditos, reordenar trabajos del personal municipal e incluso “revisar” contratos con proveedores acordados por Ojeda.

De hecho, Jaque en su pedido de emergencia, aseguró que “es de público conocimiento el desorden administrativo y financiero en las cuentas públicas que ha generado entre otros temas, la falta de pago a proveedores del Municipio, poniendo en riesgo la prestación de servicios e insumos básicos para su funcionamiento”.

El radical negó absolutamente toda la emergencia que impulsó Jaque, a quién tildó de ser un “mentiroso”. “Los concejales han caído en una trampa compleja, pero eso demuestra que están asociados a Jaque”, comentó, y nombró a Martín Palma (UCR), Silvina Camiolo (PJ disidente) y Francisco Parada (PF) como algunos de los “asociados” al peronista.

“Malargüe no pasa por una emergencia. Nosotros la vivimos en 2020 por regalías mal liquidadas, pero acá hace poco cambió el valor del dólar de $350 a $800, lo que mejora lo que recibe Malargüe por regalías. Las cuentas las entregamos ordenadas”, añadió.

Celso Jaque, intendente de Malargüe. Foto: José Gutierrez / Los Andes

De hecho, sostuvo que la deuda no es de $484 millones como surgió, sino de $360 millones y “no tiene vencimientos cortos”. También añadió que en la cuenta entregada de Malargüe “está el dinero para abonar la deuda, pagar a proveedores y sueldos. Si no lo hace es porque no quiere”.

Además, marcó que él llegó a la comuna con 2.000 empleados y 650 contratados; y dejó la comuna “con 300 empleados menos. Lo que pasa es que Jaque quiere meter a su gente”. “Insisto, no hay crisis financiera ni económica. Dijo que no haría la Fiesta del Chivo y cambia de opinión, porque la plata está”, cerró.

Rivadavia es un infierno

Miguel Ronco y Ricardo Mansur provienen de la UCR. Aunque ahora están enfrentados y eso llevó a Ricardo Mansur a competir en las elecciones departamentales a través del partido “Sembrar” un espacio puramente departamental. Cuando ganó formó un nuevo gabinete y empezó la transición con muchas tensiones.

En Rivadavia, los problemas escalaron hasta una denuncia penal. Pero antes, el flamante intendente denunció que su antecesor le proporcionó cifras que no se correspondían con la realidad de las finanzas municipales.

Miguel Ángel Ronco, ex intendente de Rivadavia en el palco Oficial Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Ronco nunca mostró disposición a colaborar. Se mostró muy reticente con los números, y lo que nos proporcionó no concuerda con nuestra información”, dijo Mansur. Dijo que Ronco le entregó “solo algunos documentos”. El ex intendente aseguró que dejó un saldo de “350 millones de pesos al 31 de diciembre”. El nuevo jefe municipal lo desmintió y dijo que para esa fecha solo tenían disponibles 57 millones de pesos.

Esta diferencia de 293 millones de pesos entre lo que acusa uno y lo que el otro dice tener no es el único problema que tuvieron: “La transición fue muy desordenada. Nos encontramos con todas las computadoras vaciadas y sin información”, denunció el actual administrador municipal.

La secretaria de Gobierno del último período de Ronco, Silvana Francese, contradijo por completo esta información proporcionada por Mansur: “Se le entregó absolutamente todo lo que solicitó”. Además, detalló como se dio la transición. Se dividió en dos fases: en la primera, “nos reunimos sector por sector”. Luego en la segunda, dijo que el flamante Intendente presentó solicitudes por escrito para la información que requería, y “se la proporcionamos”.

Según Francese, la cantidad de documentos no fue simplemente “algunos”, sino que mencionó “cientos” de ellos. Y aseguró que Mansur asignó un grupo de escribanos, quienes hasta ahora no han informado sobre ningún dato incorrecto.

En otra de las acusaciones presentadas por Mansur contra el ex Intendente, dijo que en el último día de gestión, firmó un convenio con la Provincia para recibir un aporte no reintegrable de 300 millones de pesos debido a un “desequilibrio económico”. Según el nuevo jefe municipal, los 57 millones encontrados incluyen los 300 millones que aún no han llegado de la Provincia. Aclaró que Víctor Fayad “aseguró que los fondos llegarán”.

La secretaria de Gobierno de Mansur argumenta que esos 300 millones son parte de “la obra Isidro Norte” y niega que haya sido un “tema de desequilibrio económico”, como afirmó Mansur.

Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia. Foto: Orlando Pelichotti

Por otra parte, otro de los inconvenientes que señaló Mansur a este diario es que: Los funcionarios de Ronco fueron “incorporados a planta permanente con la máxima categoría en abril del año pasado”.

Esta información no pudo ser verificada, ya que la secretaria de Gobierno asumió sus funciones un mes después, en mayo. Y el ex Intendente Ronco no respondió a los reiterados llamados de Los Andes.

El conflicto más destacado entre ambos ocurrió cuando Mansur acusó a Ronco de “robo de combustibles”. Mansur detalló a Los Andes: “Hay un camión que en los últimos cuatro días de gestión, que está sin motor y sin funcionar, cargó casi 2.000 litros de combustible”.

Además, señaló que las irregularidades incluyen 17.000 litros cargados en camiones que no están operativos o, en algunos casos, si funcionan, pero se cargó más de la capacidad del tanque.

Desde el sector de Ronco, Francese se desentendió: “Nosotros proporcionábamos a cada responsable de área una tarjeta para cargar combustible. Si hubo algún problema con esto, será algún empleado que actuó de mala fe”.

Además, aseguró que están a “disposición de la justicia” para esclarecer el hecho y presentarán toda la documentación necesaria para “llegar a quienes robaron o se llevaron cosas que no correspondían”.

Interna radical en General Alvear

Los desacuerdos entre Walther Marcolini y Alejandro Molero no son nuevos. En 2015, compitieron en las elecciones municipales; Marcolini asumió su primer mandato como intendente y estuvo al frente del municipio durante ocho años. Ahora, le toca el turno a Molero y los problemas entre ambos no tardaron en aparecer.

Walther Marcolini, ex intendente de General Alvear. Foto: Orlando Pelichotti

La relación entre ambos es tensa, y eso se puede ver en el nuevo gabinete “Molero apartó a todos los que formaban parte de la gestión anterior”, aseguró el ex Intendente. Fuentes del ex gabinete indican “no buscamos involucrarnos en disputas internas”, pero se distancian de aquellos que rodean a Molero, a quienes acusan de “concebir la política como si el Estado fuera un botín de guerra”.

En cuanto a la deuda, Marcolini dijo “Molero no sabe nada de política fiscal”, ya que, según él, “existe un gasto que es lógico por la gestión que llevamos a cabo, pero cuenta con ingresos para cubrirlo, no se está dejando una deuda”.

En su argumento de defensa, Molero señala que Marcolini está desconociendo un documento previamente firmado por ambos ante un escribano público. Según el actual Intendente, de dicha acta se desprende que “quedaban 118 millones de pesos en todo concepto”.

Alejandro Molero, el intendente electo en General Alvear.

El actual Intendente de General Alvear aseguró que ese dinero fue “descontado” para cubrir el medio aguinaldo de diciembre. Además, afirmó: “Somos la única gestión que comenzó con las cuentas en cero”.

Esta declaración contradice la perspectiva de Marcolini acerca de los ingresos municipales en diciembre, quien sostiene que quedaron 710 millones de pesos, una suma que, en su opinión, debería facilitar “el pago sin complicaciones de la deuda”.

Más críticas en Las Heras

Que la transición no fue ordenada no sorprende a nadie. Y esto lo confirman los propios funcionarios de Francisco Lo Presti. En una de las áreas más sensibles para una gestión municipal, la Secretaría de Hacienda, el mismo secretario afirmó: “Cuando llegamos el 10 de diciembre, tuvimos que hablar con los empleados (de planta permanente) y ellos nos informaron sobre el sistema de trabajo porque desde el sector de Orozco no nos quisieron decir nada”.

Lo Presti Orozco

Los números de deuda e ingresos no están porque “no hubo transición”, aseguró Alejandro Gallego, quien está a cargo del manejo de las arcas municipales. Janina Ortiz, esposa del ex Intendente y secretaria de Gobierno durante su gestión, señaló lo contrario y aseguró que la transición se llevó a cabo y destacó que “siempre estuvimos a disposición”.

Desde la actual jefatura municipal solicitaron a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo una auditoría que permita constatar si los números que están, coinciden con lo que realmente hay en el municipio. De acuerdo a Gallardo, aún restan 60 días para tener el informe completo.

Lo que si adelantó a Los Andes es que “no hay recursos para obra pública”. Y además, aclaro el tema de la situación financiera de la comuna: “El municipio no está endeudado pero sí tenemos que regularizar la situación con muchos proveedores a quienes no se les había pagado”.

Ortiz, rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una “mentira”. “Al 10 de diciembre, dejamos disponibles 3.150 millones de pesos”, declaró Ortiz en su defensa.

También aseguró que la administración de Orozco dejó fondos suficientes para “cubrir al menos 5 nóminas completas y mantener los pagos a los proveedores al día”.

La ex funcionaria de Las Heras, dijo: “Utilizan la excusa de la falta de fondos para justificar la no eliminación de las fotomultas y el aumento de las tasas municipales”.