Milei denunció que “hay políticos que quieren fraccionar el DNU para coimear”

El presidente argentino, Javier Milei, hizo fuertes declaraciones hoy, denunciando que “hay políticos que quieren fraccionar el DNU para coimear”, refiriéndose al Decreto de Necesidad y Urgencia que busca desregular la economía del país.

Milei afirmó que el DNU “está vigente” y reiteró su posición de no negociar, aunque está abierto a sugerencias para mejorar el decreto, informó Télam. Además, advirtió que algunos políticos buscan fraccionarlo con el objetivo de obtener beneficios ilícitos, aunque no proporcionó nombres de legisladores involucrados.

El mandatario destacó que su gobierno está comprometido con un ajuste real y no con “pan y circo”, asegurando que este ajuste cuenta con un fuerte respaldo de la población. Según Javier Milei, la aprobación se sitúa entre “70 y 80 puntos”.

Por otro lado, remarcó que las críticas provienen de aquellos que “pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta”, denunció en radio Mitre.

Milei sobre los números de la Inflación

En cuanto a la inflación, Milei expresó que si el índice de diciembre es del 30%, sería “un numerazo”, aunque señaló que se esperaba inicialmente un 45%.

De manera irónica, sugirió que si la inflación es del 30%, habría que “pasear en andas a Caputo”, refiriéndose al Ministro de Economía, Luis Caputo.

Casa Rosada Luis Toto Caputo Ministro de economía reunión de gabinete Argentina Foto Federico Lopez Claro

Además, el presidente evitó criticar el paro de la CGT propuesto para el 24 de enero contra la política de su Gobierno. Destacó que “es parte de la lógica del sistema y la Constitución avala la huelga”. En base a esto, dejó en claro que no iba a meterse y añadió “lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”.

El impacto de las medidas del gobierno

En cuanto al impacto de las medidas gubernamentales, Milei destacó que este ajuste recae principalmente en el sector público, marcando un cambio en la historia argentina donde los ajustes solían afectar al sector privado. “Es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público” dijo.

También desafió a los críticos, sugiriendo que “vean a los políticos, busquen la terminal, vean si llevan un nivel de vida acorde” con sus ingresos.

Finalmente, Milei subrayó que su gobierno está implementando medidas para mitigar el impacto en los sectores menos pudientes, aumentando el gasto en partidas sociales para brindar apoyo durante el ajuste económico. “A nosotros nos votaron para que hagamos lo que estamos haciendo”, indicó el presidente de la Nación.

La mudanza de Javier Milei

Además, el presidente anunció que mañana se realizará su mudanza a la Quinta Presidencial de Olivos. Aunque aclaró que sus perros aún no lo acompañarán debido al tamaño de los mastines. Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles “son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”.

Por otro lado, aseguró que no va a usar el helicóptero presidencial y que va a trabajar en Olivos. “Voy a ir los martes y los jueves a la Casa Rosada para las reuniones de gabinete”, explicó.

