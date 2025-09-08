Un diputado electo por LLA dijo que su madre "es jubilada y no llega a fin de mes": la respuesta del Gordo Dan

Maximiliano Bondarenko, diputado electo por la Provincia de Buenos Aires de Alianza La Libertad Avanza (LLA), prestó declaración este lunes. Un día después de la derrota del oficialismo, Bondarenko aseguró que su madre "no llega a fin de mes" y admitió una crisis en los haberes jubilatorios.
Acto seguido, el tuitero Daniel Parissini, más conocido como el "Gordo Dan", le contestó en su cuenta de X. Lejos de abandonar la polémica, el militante lo acusó de soltarle la mano a Javier Milei.
Las declaraciones de Maximiliano Bondarenko
Bondarenko habló en CNN Radio sobre la situación de su madre: "Mi mamá es jubilada. Tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15, por ahí, ya es fin de mes. Sabemos la problemática. Cuando asumió, Javier Milei dijo que íbamos a tener que ajustarnos".
Luego realizó una autocritica hacia al Gobierno: "Se hizo el ajuste, una gran parte lo siguen bancando y evidentemente, otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar. Acá, el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano y no la política".
La reacción del "Gordo Dan"
El "Gordo Dan" le respondió al excomisario. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei", comenzó diciendo el militante libertario.
El posteo del "Gordo Dan" contra el diputado electo por LLA, Maximiliano Bondarenko
Y criticó: "Le atribuyó la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. "Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI".