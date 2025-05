Un chat de Fabiola Yañez sugiere que le pagaron US$ 600 mil a Sofía Pacchi para declarar a favor de Alberto

En uno de los chats Yañez le reprochó “ haberla incinerado estando embarazada ”, luego afirmó que no iba a hablar porque con él porque "siempre me terminás pegando".

Entre los diálogos más impactantes figura uno del 7 de enero de 2023 , donde Yañez afirma: “A mi no me vengas con cosas de psicópata que se quiere morir. No te creo ni lo que comés. Antes de ayer eras una persona que me daba todo para evitarse una denuncia más. Hoy sos otra persona que no responde a mis requerimientos. Pero se terminó la Fabiola que perdonaba y hacía lo que vos y tu gente me decían que hiciera”.

En otro mensaje, agrega: “Utiliza el vuelo para pensar y mañana espero una respuesta coherente. Yo tampoco voy a discutir más, es lo último que te digo, no quiero peleas, quiero soluciones, y sino las no las tenés no me escribas. Porque ahora empieza mi vida”. A lo que Alberto Fernández contesta: “Y mi vida es penosa. Solo espero morirme solo en el departamento y que alguien me encuentre y te avise”.

En otro momento de la conversación, Yañez sostuvo: “Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”.

El material peritado incluye únicamente las conversaciones entre Yañez y Fernández, con el objetivo de preservar la intimidad del expresidente y limitar la información a lo pertinente para la causa. Del procedimiento participaron Mauricio D’Alessandro, abogado de Yañez; Silvina Carreira, defensora de Fernández; y un perito judicial. Se entregaron copias del contenido a ambas partes.

Los delitos por los que fue procesado Alberto Fernández

Los mensajes aportan nuevos elementos al expediente por el que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos doblemente agravados por el vínculo, abuso de autoridad y amenazas coactivas. El expresidente quedó a un paso del juicio oral y enfrenta una pena que podría llegar a los 15 años de prisión.

Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández - Infobae Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández - Infobae

En otro tramo de los mensajes, también aparece lo que podría interpretarse como un intento de arreglo económico, cuando Fernández le escribe a Yañez: “Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mí todos los días me tiran paladas de tierra. Vos me tiraste paladas de tierra también. Pero no es este el modo en que debemos hablar... Por lo material no te preocupes. Nada te faltará”.

Luego en otro mensaje, el expresidente le escribió: “Chantajearme con mi hijo y mi libertad y vas a saber quién soy. Solo eso”.