Turismo: Mendoza se adelanta y lanza la temporada de invierno

El Gobierno provincial resolvió dar lanzamiento a la temporada de invierno para impulsar el turismo con la cercanía de las vacaciones y ante la indefinición a nivel nacional, que todavía no ha dado certezas respecto de la apertura.

Esta semana se terminará de resolver las propuestas con las que el Ministerio de Turismo promocionará la provincia como destino, en momentos en que los comerciantes del sector también han salido a pedir definiciones por la baja cantidad de reservas.

La situación es complicada porque se está trabajando a contrarreloj, teniendo en cuenta que el 2 de julio comenzarán las vacaciones escolares en algunas provincias del país. En el caso de Mendoza, el 8 de ese mes será el último día de clases, por lo que el sector turístico se maneja entre 10 a 15 días antes del lanzamiento y las previsiones no son de las mejores.

En diálogo con Los Andes, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, reconoció que están “muy mal” con las reservas para las próximas semanas, por lo que es entendible el alerta de los comerciantes del sector, y marcó que principalmente el problema es porque no han habido definiciones a nivel nacional, lo que hace que la gente no tome decisiones hasta tener confirmaciones de que los viajes saldrán bien y no tendrán problemas para retornar a su provincia.

De la misma manera se manifestó Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, quien destacó que más allá de la aprobación provincial, lo importante es que los potenciales turistas de otras provincias “puedan tener la tranquilidad de que no se caerán reservas, ni que el Gobierno nacional no restrinja nuevamente al país con alguna fase 1, lo que pueda complicar su regreso a casa”.

Por parte de la Nación, desde el Ministerio de Turismo que conduce Matías Lammens destacaron a Los Andes que la intención es habilitar la temporada, y que será clave esta semana, ya que habrá una reunión entre el funcionario y su par de Salud, Carla Vizzotti, para analizar la situación del combate del coronavirus.

Una vez que haya una decisión “se coordinarán protocolos” en el Consejo Federal del Turismo y también “se dará un mensaje nacional”, explicaron.

Mendoza impulsa

Juri, por su parte, destacó que la provincia ya está preparada con antelación a la apertura del turismo, ya que se manejan protocolos desde hace varios meses, con las aperturas que se comenzaron a gestar desde el 15 de junio del 2020, cuando se abrió el turismo interno. “Vamos a tener temporada de invierno”, lanzó Juri.

Con todo el operativo hecho hasta el momento, se suma que este fin de semana se realizó el operativo de vacunación al sector gastronómico y hotelero para que se pueda desarrollar con mayor tranquilidad el trabajo.

Respecto al bajo porcentaje de reservas es que la ministra pidió anteriormente a la Nación más precisiones para abrir, y consideró que “no hay motivos para justificar que esto no ocurra sobre todo en provincias como la nuestra en la que venimos trabajando desde hace tiempo con los protocolos”.

También expresó la necesidad de que haya certezas “con más tiempo” para que los turistas puedan reservar con garantías. “Lo mismo ocurre con el turismo internacional, sabemos que no es de un día para el otro permitir las visitas, pero hay que trabajar en esa idea”, marcó. De hecho, el jueves pasado hubo una reunión con directivos de la línea aérea Copa para reactivar los vuelos con Mendoza, y dejaron en claro que necesitan de 60 a 90 días para conseguir los permisos.

Con relación a las promociones para turistas, se tratará de levantar las reservas con la extensión del programa “Sale Finde” para los mendocinos. Pero además saldrán en conjunto con el sector privado para promover de manera anticipada “una importante venta en el mes de agosto, articulándolo con el programa Mendoza Activa II”, adelantó.

En veremos

Por parte de la cartera de Lammens, aún no hay noticias de una eventual apertura, aunque destacaron que tienen el “gran antecedente” de las vacaciones de verano, donde se movilizaron más de 15 millones de argentinos por el país y que “no se alteró la curva de contagios”.

No obstante, el panorama es otro en invierno, sobre todo porque se atraviesa la segunda ola de contagios. En este sentido, desde el ministerio nacional expresaron que tienen “toda la voluntad de que haya temporada” y marcaron que “los casos están bajando y tenemos expectativa de que la curva siga descendiendo”, aunque no hubo más avances que eso.

También destacaron un plan de “ayuda directa de $22.000 por trabajador, que será adicional a los $22.000 del Repro 2. Será una inversión de más de $2.000 millones a nivel nacional” marcaron.

Lo que resta para esta semana es una reunión entre Lammens y Vizzotti, que podría traer novedades al respecto.

Desde el lado empresarial, en tanto, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) emitió un fuerte documento titulado “No entienden: el Sector de Turismo se encuentra en estado de quiebra y cierre de actividad”, en el cual expresaron que “a pesar de los reclamos y las urgentes notas presentadas ante autoridades nacionales y provinciales, no hay programas de acción a seguir y no hay suficiente ayuda ni para los empresarios, ni para los empleados. Es increíble observar la ‘sordera’ de los funcionarios ante los reclamos del sector”, indican.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Turismo local sostuvo a Los Andes que en este rubro “lo importante es planificación y organización” y, si bien valoró la iniciativa del Ejecutivo mendocino, lamentó que a pocos días de las vacaciones no haya un anuncio nacional.

“Un segundo año sin vacaciones de invierno sería terminal para la industria. El sector está acabado, muy mal, hay muchas empresas que han cerrado, por lo que de ahí sale la preocupación e insistencia en que se tome una decisión”, agregó.

Las Leñas abre, Penitentes en veremos

Con relación a los centros de ski, desde la gerencia de Las Leñas destacaron que están trabajando en coordinación con la Provincia y la Comuna de Malargüe, y que están en condiciones de abrir el próximo 3 de julio “si la nieve nos acompaña”.

Sebastián Otegui, gerente de Ventas de Las Leñas, afirmó que “lo importante es que julio será mes de ski, siempre y cuando a nivel nacional no nos impidan esto”, y manifestó que el personal del lugar está siendo vacunado, mientras se están reacondicionando las instalaciones, teniendo en cuenta que el año pasado se mantuvieron cerrados.

Otra es la cara de Penitentes, que está en manos de la Provincia luego de la expropiación de los terrenos que se resolvió en la Legislatura. La ministra Juri sostuvo a Los Andes que se había previsto una licitación “corta”, sólo para estos seis meses (con posibilidad de prórroga por seis meses más), para que funcione como “Parque de nieve”, pero el único oferente que se presentó no seguiría por las indefiniciones respecto a la apertura del turismo a nivel nacional.

“Esta semana tendremos novedades, pero con la incertidumbre que hay a nivel país, han manifestado que es riesgoso porque hay que hacer inversiones en el lugar y sin un impulso a la temporada no podrían recuperar esos recursos”, marcó Juri.