Tres intendentes del PJ se oponen a la ley de Alcohol 0

El proyecto de ley para introducir la tolerancia cero de alcohol al volante en la Ley de Tránsito nacional ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Resta el Senado, pero ya hay despacho y podría ser ley antes de fin de año. Mendoza ya avisó que no adherirá en defensa de la vitivinicultura.

Ayer desde Mendoza se remitió una nota al Senado nacional en la que se pide suspender el tratamiento de esa norma. La novedad de esa nota es que la firman 14 intendentes, entre ellos tres del Frente de Todos, espacio que impulsa la norma, incluida su principal referente, la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Los tres caciques comunales, que firmaron el pedido de suspensión del debate de la ley de Alcohol Cero son Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán). Los firmantes son la mitad de los intendentes del peronismo.

No firmaron Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Matías Stevanato (Maipú); los dos primeros son muy cercanos al Fernández Sagasti, y el tercero iba a encabezar a una lista interna contra el kirchnerismo local y se terminó bajando. Del radicalismo no firmó Juan Manuel Ojeda (Malargüe), departamento que no tiene desarrollo vitivinícola.

El lunes, el intendente de San Rafael Emir Félix, había participado de manera remota de una reunión para resistir la sanción de la ley de Alcohol 0, junto a colegas de otros departamentos. Desde Lavalle y Maipú hubo representación.

En lo que ya se considera “un hecho consumado” y luego de un 195 a 19 votos a favor de modificar la ley de tránsito nacional en Diputados, la tolerancia cero estará en condiciones de aprobarse en el Senado. Es la modificación de un artículo para correr el límite de 500 miligramos por litro de sangre a cero. Es decir, nada de alcohol en sangre.

Mendoza se había plantado en contra, argumentando que impactaba en la industria, que no disminuía los accidentes viales y que difícilmente un alcoholímetro marque cero, en algunos casos por el margen de error, en otros, por el tipo de alimento que se consuma.

“Creo que la ley, en eso de que tengan que adherir las provincias, es buena. Las provincias que la querían, que son diez y es una tendencia, la van a seguir teniendo. Toda provincia puede resolver lo que quiere, es una cuestión federal”, expresó Félix a Los Andes anteayer sin jugarse demasiado, además de pedir inversión en alcoholímetros y coincidir con medidas como el “conductor designado”.

Righi fue más directo: “habría que ver cuál es la metodología, va en contra de la industria y tampoco soluciona, porque si no controlas no sirve. Y el 0,5 bien controlado no sería el problema. Como estamos, habría que aplicar controles”.

En la tarde de ayer, empezó a circular la nota firmada por Félix, Righi y Aveiro, junto a los oficialistas Ulpiano Suárez (Capital), Marcelino Iglesias (Guaymallén), Walther Marcolini (Alvear), Tadeo Garcia Zalazar (Godoy Cruz), Héctor Ruiz (Junín), Daniel Orozco (Las Heras), Sebastián Bragagnolo (Luján), Miguel Ronco (Rivadavia). Gustavo Soto (Tupungato), Raúl Rufeil (San Martín) y Rolando Scanio (San Carlos).

Los caciques comunales indicaban que pedían la suspensión del debate para poder participar en la discusión de la ley de Alcohol Cero, “en defensa de la importancia del vino para el posicionamiento de Argentina en el mundo y la territorialidad que tiene la vitivinicultura hoy presente en 18 provincias, la gastronomía y el turismo del vino como actividades generadoras de arraigo, empleos de calidad e inversiones”.

Otra nota

Además, también se remitió al Congreso otra nota del mismo tenor, firmada por 40 entidades empresarias y gremiales, la mayoría de Mendoza (como el CEM, AEM, ACDE, Aehga, UCIM y las cámaras de comercio de San Martín, San Rafael, Tunuyán y Alvear) pero también de San Juan y de La Rioja, en la que pidieron la apertura del debate.

“Exhortamos a los senadores nacionales a que eviten salidas simplistas y aborden de forma multidimensional una problemática compleja como es la siniestralidad vial en la Argentina” dice la nota empresaria en un párrafo que también se reitera en la misiva firmada por los intendentes.