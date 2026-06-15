Bolivia deportó a legisladores argentinos y miembros de una misión humanitaria

Una delegación integrada por legisladores argentinos, dirigentes sindicales y representantes de organismos de derechos humanos denunció haber sido deportada por las autoridades bolivianas tras arribar al aeropuerto internacional de El Alto . Se tenía previsto iniciar una misión de observación vinculada a denuncias sobre la situación política y social del país .

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Según expresaron los integrantes del grupo, el objetivo del viaje era desarrollar actividades de relevamiento y monitoreo relacionadas con presuntas vulneraciones a los derechos humanos denunciadas por distintos sectores bolivianos.

Los miembros de la comitiva señalaron que, tras llegar a territorio boliviano, fueron retenidos por las autoridades migratorias y posteriormente obligados a abordar un vuelo con destino a Santa Cruz de la Sierra , desde donde emprendieron el regreso hacia la Argentina.

El gobierno de Rodrigo Paz impidió el trabajo de una misión humanitaria internacional que viajó a Bolivia para relevar las denuncias de represión contra trabajadores y sectores populares que luchan contra el ajuste. Integré una delegación de diputadas, diputados y organismos… pic.twitter.com/iKzt5u6zJr

Algunos integrantes denunciaron que permanecieron varias horas sin poder continuar con las actividades previstas y cuestionaron el procedimiento aplicado por las autoridades locales.

Embed Escándalo internacional en Bolivia.



El gobierno de Rodrigo Paz no permite el ingreso al país de la misión humanitaria de organismos de Derechos Humanos de Argentina. Luego de retener sus documentos y obligarlos a subir a un avión de regreso a Santa Cruz, les entregaron una… pic.twitter.com/uEtRGT6k1Z — Myriam Bregman (@myriambregman) June 15, 2026

Reclamos desde la Argentina

Luego de conocerse la situación, dirigentes políticos argentinos expresaron su rechazo a la decisión adoptada por el gobierno boliviano. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, reclamó que se garantizaran las condiciones necesarias para que los integrantes de la misión pudieran desarrollar las tareas para las que habían sido invitados.

Además, solicitó la intervención de las autoridades consulares argentinas para resguardar la integridad de los miembros de la delegación.

Embed "Tenemos compañeros en Bolivia que van a hacer el relevamiento que nosotros ibamos a hacer y vamos a presentar el informe sobre la violación a los derechos humanos. El miércoles a las 17h nos juntamos en Obelisco para movilizar a la embajada de Bolivia" @vaninabiasi legisladora… https://t.co/TDqrKukw71 pic.twitter.com/fcfXBpSkNZ — Prensa Obrera (@prensaobrera) June 15, 2026

Cabe mencionar que, a través de un documento difundido tras la expulsión, los integrantes de la misión sostuvieron que habían sido convocados por legisladores, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil boliviana. En ese texto afirmaron que el viaje tenía como finalidad relevar denuncias relacionadas con actuaciones estatales durante protestas y conflictos sociales registrados en el país.

Asimismo, calificaron la decisión de impedir su ingreso como una medida contraria a los objetivos de observación que buscaban desarrollar y cuestionaron el accionar de las autoridades bolivianas. La deportación de la delegación generó repercusiones políticas tanto en Bolivia como en Argentina y abrió un nuevo foco de controversia en torno a la situación institucional que atraviesa el país vecino.