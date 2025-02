Traspié para Milei: no habrá sesión para tratar el pliego de Lijo a la Corte Suprema

El oficialismo buscaba conseguir los apoyos de la oposición para convocar a una sesión para mañana viernes, ya en el cierre del periodo de extraordinarias, para aprobar la nominación del juez federal para el máximo tribunal. Sin embargo, casi todo el arco opositor -tanto peronista como dialoguista- anticipó en la reunión de labor parlamentaria de esta mañana que no habilitaría el quórum frente al criptogate protagonizado por el presidente Javier Milei.

El diario La Nación adelantó como posibles nombres los de los jueces Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo (hombre muy cercano a Manuel García-Mansilla, el otro postulado); Carlos Laplacette, abogado del estudio Cassagne; y Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista, socio de Santiago Castro Videla, el segundo Procurador General del Tesoro de la era libertaria. No se descarta una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer “para no quemarla”, según fuentes oficiales.

Si fuera por decreto el pliego de Lijo y el de García-Mansilla, el Poder Ejecutivo tiene cinco días para tomar una decisión ya que la norma establece que sólo se pueden nombrar a jueces de la Corte en comisión siempre y cuando el Congreso de la Nación esté en receso, algo que sucederá desde el lunes 24 de febrero al 1 de marzo.