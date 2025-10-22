Tras una orden judicial, la ANDIS restableció las pensiones por invalidez suspendidas

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca.
La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
La resolución judicial que ordenó la restitución
La decisión se adoptó tras el fallo dictado el jueves pasado en la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo Ley 16.986 c/ cautelar”, presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados.
El tribunal ordenó a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes retenidos y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones mientras no exista una sentencia definitiva.
Qué establece la Resolución 12621/2025
El texto de la resolución establece, en su Artículo 1°, dejar sin efecto las suspensiones y reanudar los pagos de las prestaciones afectadas, en cumplimiento de la orden judicial de Catamarca.
En tanto, el Artículo 3° instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías sobre las pensiones mientras la medida cautelar permanezca vigente.
Además, el documento decreta que:
- Se notificará a las personas beneficiarias sobre el restablecimiento.
- El gasto se cubrirá con las partidas presupuestarias disponibles.
- Se comunicará la decisión a la ANSES para la reactivación del pago de las prestaciones suspendidas.
La medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención del organismo por 180 días, designando a Vilches como interventor.