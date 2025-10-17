Anunciaron cambios en el Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los nuevos beneficios

El Gobierno Nacional informó cambios en el proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento es escencual para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los beneficiarios, esto permite el acceso a prestaciones médicas, asignaciones familiares, cupos laborales y entre otros beneficios.

A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que aquellos CUD con fecha de vencimiento comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del corriente año tendrán una prórroga de un año. Esto significa que su vigencia se extiende hasta la misma fecha de 2026.

Caso contrario es de el de los CUD con fecha de actualización pendiente de los años 2022, 2023 Y 2024 deben ser renovados obligatoriamente este año, ya que no están comprendidos por la prórroga.

Esta medida busca garantizar la continuidad de los derechos de los titulares al proporcionales más tiempo para la renovación. Quienes deban renovar el CUD deben solicitar un turno en la junta evaluadora más cercana a su domicilio.

Quienes deseen tramitar el CUD deberán presentar un certificado que avale algunas de las siguientes condiciones:

Intelectual y Mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo/Hepático

Para consultar sobre la documentación necesaria requerida según el tipo de discapacidad, ingresá al siguiente enlace.

¿Qué representa tener el Certificado Único de Discapacidad?

Las personas que poseen el CUD podrán acceder a los siguientes derechos y beneficios:

Acceso gratuito al transporte público de corta, mediana y larga distancia como trenes, colectivos, subtes y micros.

Cobertura al 100% de las prestaciones básicas como tratamientos médicos y rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, entre otros.

Cobro de asignaciones familiares de ANSES

Exención de algunas tasas municipales

Beneficios en la compra de vehículos

En el ámbito nacional, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad indica que 1.594.888 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 3,46 % de la población total.

¿Cómo descargar el CUD por internet?

El certificado puede ser descargado en formato digital a través de la aplicacion o sitio web de “Mi Argentina” .

Al ingresar a la aplicación e iniciar sesión se deben validar los datos. Luego hay que dirigirse a la seccion "Mis documentos" o "Mi salud". Allí el CUD se mostrará y podrá ser descargado.