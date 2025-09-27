Tras su gira por EE.UU. y el respaldo de Trump, Javier Milei retoma la agenda oficial en La Rural

El Presidente brindará un discurso en la Inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025.

El Presidente Javier Milei en la Expo EFI de La Rural.

El presidente Javier Milei retomó sus actividades en el país este sábado, tras finalizar una gira de alto impacto en Estados Unidos. El viaje se saldó con un fuerte espaldarazo político, que incluyó una reunión con el expresidente Donald Trump, y una intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario llegó al país el viernes por la mañana, aterrizando a las 10:16 en el Aeropuerto Jorge Newbery, acompañado por la delegación oficial. Desde allí se trasladó directamente a la residencia presidencial de Olivos para comenzar a preparar su agenda local.

Milei retoma la agenda doméstica en La Rural El regreso de Milei marca el inicio de una agenda oficial recargada, cuyo primer compromiso se cumple este mediodía. El Presidente tiene previsto asistir a la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento clave para el sector que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires.