Tras reunirse con Karina Milei, Hebe Casado dijo que "no sería raro" que emigre a La Libertad Avanza

Hebe Casado desembarcó en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La vicegobernadora enmarcó esta reunión en un "rally de reuniones" de gestión. Aunque no eludió el contenido político del encuentro: confirmó que el oficialismo local no descarta una alianza y sostuvo que para ella misma "no sería raro" recalar en La Libertad Avanza (LLA).

"No sería raro, pero no está todavía determinado", respondió la vicegobernadora, hoy afiliada del Pro, cuando fue consultada por su posible salto a LLA. Y se dedicó a alimentar esa posibilidad: "Yo estoy muy cercana desde un principio a la gestión de Javier Milei y quien es mi referente político a nivel nacional, Patricia Bullrich, es parte de la gestión, así que se verá", sostuvo Casado.

Por supuesto que la vicegobernadora fue al encuentro de Karina Milei con el impulso del gobernador Alfredo Cornejo , quien dice que todavía no ha definido si habrá alianza electoral o no. Esto pasó justo antes de que se produzca la visita de la secretaria nacional a la provincia para arengar a los militantes de La Libertad Avanza Mendoza.

"La visita en febrero va a ser fundamentalmente para afianzar el partido de la Libertad Avanza en la provincia. Aún no sabe si va a tener una agenda oficial o no y la fecha tampoco está determinada porque tiene varios compromisos internacionales durante febrero, entonces no saben en qué momento van a poder calar un lugarcito para viajar a la provincia", aclaró Casado al respecto.

Cómo promociona Karina Milei a Mendoza

A la hora de mencionar los puntos en común del gobierno mendocino y Milei, Casado destacó la promoción de la minería y la privatización de Impsa. Y dijo en redes sociales, consciente de toda la carga que tiene la frase: "Karina reconoce al gobierno provincial como un aliado de la gestión".

"La verdad que Karina destacó eso, el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año entre la Provincia y la Nación en diferentes temas, en los cuales hemos tirado para el mismo lado. Por ejemplo, la privatización de Impsa y todo lo que tiene que ver con minería. Karina me destacaba justamente eso. Dice: 'nosotros ponemos a Mendoza como una de las provincias vírgenes donde invertir en minería cuando viajamos al exterior. A Mendoza siempre la tenemos en cuenta y sabemos el trabajo que han hecho durante todo este año para posicionarla", destacó Casado.

Sobre el proceso de privatización de Impsa para que quede bajo el control de la empresa estadounidense Arc Energy, anticipó: "aparentemente está todo encarrilado y vamos a tener en las próximas semanas novedades muy buenas".

Bullrich y la Vendimia

Quien sí tendrá agenda de gestión en Mendoza sería la ministra de Seguridad. Bullrich vendrá en febrero, según confirmó Casado.

"Va a inaugurar una sede de la Policía Federal. Se van a asignar nuevos efectivos porque dentro del plan de seguridad que tienen desde el gobierno nacional está reforzar todos los lugares donde hay pasos internacionales. En la lucha contra el narcotráfico sabemos que los pasos internacionales son lugares que tienen mayor flujo y la idea es reforzar todos esos lugares. Todo lo que tiene que ver con narcotráfico es un delito federal que atiende el gobierno nacional", comentó la vicegobernadora.

Sin embargo, Bullrich, la líder "rebelde" del Pro (está enfrentada con Mauricio Macri, actual conductor del partido amarillo) tiene prevista más de una visita a Mendoza y puede decirse que sería la primera visita nacional confirmada para la Fiesta de la Vendimia de marzo. "!Va a ir a la provincia el mes que viene y seguramente va a estar en Vendimia también", sostuvo con seguridad Casado.

La espina de los "doble cara" locales

El asunto electoral no se trató en la reunión con Karina Milei según aseguró la vice. "La verdad es que estuvimos hablando de los puntos que había que tratar respecto a la gestión, que son los oficiales y los que importan a la provincia realmente. La política va por el costado y si se da, se da, y si no, veremos cómo se sigue", relativizó Casado. También afirmó: "hay voluntad desde el gobierno nacional o desde la gestión de Milei de acompañar a la provincia en la gobernabilidad".

Esta confluencia en la gestión fue puesta en valor nuevamente por la vicegobernadora frente a los detractores del gobierno provincial que militan a favor de Milei, como los dirigentes del "Pro demarchista" (sector que hoy controla el partido en Mendoza) y del PD.

Para los mencionados, que representan un factor político de desunión a nivel local y que irritan también al propio gobernador, hubo sólo críticas de la número dos de la provincia.

"La verdad es que se comportan de manera rara, porque todo lo que se hace o que apoya el gobierno nacional en la provincia, ellos son detractores. Entonces es como que tienen una doble cara, una es la que muestran a nivel nacional y otra la que muestran a nivel provincial. Las medidas que apoyan a nivel nacional después no las apoyan a nivel provincial", aseguró Casado, y sostuvo que "esa doble cara creo que también la ciudadanía la ve y la juzga".

La vicegobernadora consideró de todos modos que la oposición local que comulga con Milei y no con Cornejo "no va a obstaculizar" una presunta alianza de Cambia Mendoza con LLA. "No se puede hacer una cosa de un lado el mostrador y otra cosa del otro lado, porque eso marca incoherencia. Y si hay algo que el gobierno nacional critica es la incoherencia o la tibieza", remarcó, y sostuvo que los dirigentes que critican a Cornejo desde el Pro y el PD "se han comportado como si fueran del kirchnerismo a nivel provincial".