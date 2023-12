Tras quedar afuera del gabinete, Carollina Píparo rompió el silencio: “No se borran tweets”

Carolina Píparo, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) y excandidata a gobernadora de Buenos Aires que iba a sumir al frente de Anses, habló luego de que Javier Milei se decidiera por el cordobés Osvaldo Giordano para ese puesto en vez de la legisladora.

Son las primeras declaraciones que da luego de la publicación de un tweet en el que dio por sentado que iba a asumir en el organismo, horas antes de que el presidente electo se definiera por Giordano en vez de por ella. “Seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca”, aseguró Píparo.

El cambio inesperado del futuro mandatario para la conducción de la Administración Nacional de Seguridad Social generó mucha sorpresa, ya que él mismo había confirmado a Píparo horas después de haber ganado el balotaje. “[Píparo] va a estar acompañada por un profesional, colega, que se llama Juan Manuel Verón, que ha trabajado activamente en la reforma del sistema previsional de México. Una persona con una experiencia muy fuerte en poner orden en ese plano”, había declarado el libertario en una nota Radio Mitre.

En el posteo que hizo Píparo en X (ex Twitter) tras el triunfo, la legisladora bonaerense sostenía que se iba a reunir con Fernanda Raverta –actual titular del organismo- para garantizar una transición ordenada. Horas después se conoció la designación de Giordano.

Tras días de silencio, la diputada le respondió a un usuario en X que le había dicho que borrara el tuit en el que anunciaba esa transición con Raverta: “No se borran twits”, comenzó. “Fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo”, continuó Píparo. Y cerró: “Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca”.

Quién es Osvaldo Giordano

Osvaldo Giordano, el economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), desde 2015 es ministro de Finanzas de esa provincia, donde antes fue secretario de Previsión Social. Fue el encargado de reducir –con reformas jubilatorias– el déficit de la Caja de Jubilaciones que tenía en jaque los números provinciales; además llevó adelante un modelo de modernización en las áreas bajo su cargo.

Los inicios de Giordano fueron como investigador en el instituto Ieral de la Fundación Mediterránea. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía, fue subsecretario de Empleo. Entre 1992 y 2014 fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en temas de políticas públicas en varios países latinoamericanos.

Seguí leyendo