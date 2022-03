Tras las burlas por su discurso, Cafiero insultó a Lanata en inglés: “Es un cabeza de p...”

El canciller argentino Santiago Cafiero se convirtió en meme y viral furante las últimas horas y a raíz de un discurso en inglés que dio durante la presentación de Expo Dubai 2022 el 15 de marzo. Fue durante la presentación del Día Nacional de la Argentina.

Durante la presentación, que se extendió durante varios minutos, el ex Jefe de Gabinete de la Nación se refirió al sector argentino en el evento. Antes de que se conociera el video de su discurso -que no fue compartido por él-, Cafiero compartió un video institucional de un minuto en su cuenta de Twitter donde se ven distintos momentos captados en el pabellón nacional. “500.000 personas visitaron nuestro pabellón, que es espacio para reuniones de trabajo, firma de acuerdos para nuevas inversiones, visitas internacionales y presentaciones culturales. Un mundo de oportunidades para nuestro país”, escribió Cafiero en ese tuit.

"Improvice": el canciller Santiago Cafiero, otra vez tendencia por expresarse mal en inglés (Twitter)

Sin embargo, horas después de la presentación se conoció un video en donde se lo ve al canciller dando el discurso oficial en el lugar. Y la imperfecta pronunciación del inglés, sumado a lo trabado del discurso y lo llamativo de su manera de expresarse, lo convirtieron en viral y tendencia. Y, podría decirse, sirvió para terminar de entender por qué el propio funcionario eligió un video institucional para promocionar la presencia argentina en sus redes sociales y no su discurso.

Durante las últimas horas, el canciller se refirió -con humor- a quienes lo criticaron y se burlaron de él y, también entre risas, dijo en un programa de radio que el periodista Jorge Lanata es un “dickhead”

Cafiero: “Lanata es un cabeza de p...”

Luego del sinfín de memes y gastadas de las que se convirtió en blanco Cafiero en las redes sociales por su limitada pronunciación, uno de los más ácidos para criticarlo -en tono burlesco- fue Lanata.

Jorge Lanata criticó ácidamente a Cafiero por su pronunciación en inglés.

“Es una vergüenza, ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, dijo el periodista sobre Cafiero. “No puede ser que sea un mérito hablar inglés. Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un carajo, habla ‘cheto’ de San Isidro”, continuó el periodista y conductor radial.

“Toda mi generación aprendió mal a hablar inglés, yo hablo horrible. No tengo problema en decirlo, leo inglés, pero no hablo bien. Pero yo no soy el canciller. Y si me dicen que me van a nombrar canciller, diría que no, porque no hablo inglés, no puedo hacer ese trabajo y no estoy capacitado”, sintetizó.

Luego de las burlas y críticas, con un tono relajado el propio Cafiero se refirió a las repercusiones de su discurso. Lo hizo este viernes por la mañana, en diálogo con la periodista María O’Donnell en el programa “De Acá Nomás”, por Urbana Play FM. Y, con picardía, lo hizo hablando en inglés.

Cafiero criticó a insultó a Jorge Lanata. Foto: Captura YouTube.

“Veo que muchos periodistas y la oposición son ‘sommeliers del inglés’ por estos días. Lanata dijo estupideces sobre mí, así fue. Y no me importa, es su opinión”, se defendió con tono relajado el canciller. Mientras tanto, O’Donnell lo traducía al español en tiempo real y al aire.

“Creo que Lanata es un cabeza de p...” dijo Cafiero, que utilizó la expresión “dickhead” en inglés y cuya traducción tiene que ver con el pene, aunque su traducción no literal también es “imbécil”. En ese momento, cuando la conductora del programa intentó traducirlo, cayó en la cuenta de lo que estaba diciendo y -entre risas- suspendió la traducción para salir del apuro. “El canciller, en inglés, es más picante que en castellano”, dijo O’Donnell, en español.

“No sé si (a Lanata) le interesa lo que pienso”, concluyó despreocupado Cafiero.