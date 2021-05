Patricia Bullrich ratificó en Twitter sus acusaciones contra González García

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta en Twitter a sostener sus acusaciones contra Ginés González García y Alberto Fernández por el presunto intento de cobro de sobornos para comprar vacunas Pfizer y reafirmó en un hilo las declaraciones que había hecho en televisión.

A través de varios posteos en dicha red social, la dirigente macrista no se retractó tras la desmentida que hizo hoy el laboratorio norteamericano sobre las afirmaciones de la exministra de Seguridad, por el contrario afirmó todo y aseguró que la empresa farmacéutica no negó sus palabras.

“Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo”, expresó la exfuncionaria.

“González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, escribió y luego añadió a modo de argumentación que “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo”.

Luego, compartiendo la imagen del escueto comunicado del laboratorio, asegura que “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”.