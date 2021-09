Tras el anuncio de Suárez de una suba salarial de 45% a todos los estatales, ATE firmó un acuerdo paritario

Durante el acto de cierre de campaña de Cambia Mendoza y a horas de que comience a regir la veda electoral antes de las PASO del domingo 12 de septiembre, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que el Gobierno provincial otorgará una suba salarial del 45% anual a todos los empleados públicos, dando por cerradas las paritarias 2021. Tras esas declaraciones, el Ejecutivo firmó un convenio con ATE y esperan acordar la semana próxima con el resto de los sectores.

“Se trata de un aumento de manera tal de recomponer el salario de los empleados estatales. Se había previsto una inflación del 29% por parte del Gobierno nacional y supimos que no era eso. El 45% es algo acorde y nosotros vamos a llegar con ese porcentaje a todos los empleados públicos, incluyendo la gente de Ampros, del Sute, de ATE, de los Judiciales y de cada uno de los empleados públicos”, manifestó el mandatario provincial ayer durante una conferencia de prensa en el cierre del frente oficialista en el club Andes Talleres.

Tras alcanzar semanas atrás un acuerdo con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), el Ejecutivo provincial reabrió paritarias con otros ámbitos estatales y acercó una propuesta de similares condiciones al resto de los gremios para que sean analizadas en las bases.

“La discusión paritaria comenzó con el sistema de la salud porque sabemos todos el gran esfuerzo que ha hecho para atendernos en este periodo de pandemia y Covid”, indicó Suárez ayer, al anunciar que otorgarían el mismo porcentaje “para todos los empleados públicos”. “Este 45% es un reconocimiento justo a la inflación y está muy lejos de lo que proyectó el Gobierno nacional. Nosotros lo podemos hacer en Mendoza en base al orden a la austeridad y al buen manejo de nuestros dineros”, señaló.

El gobernador subrayó que algunos de los acuerdos se iban a rubricar ese mismo jueves, como terminó ocurriendo con ATE y que los otros se terminarían de cerrar la semana que viene.

“También vamos a reconocer a los maestros, a los policías, a los empleados de la salud, de la administración pública con este 45%, que además de beneficiarle a ellos, beneficia a todo el universo comercial y productivo de la provincia, porque eso se vuelca en consumo”, advirtió.

Suárez advirtió que el otorgamiento de esta suba salarial no implica “endeudarnos ni tomar créditos” sino que “significa buen orden en las cuentas de la provincia para que los empleados públicos puedan tener un salario digno acorde a la inflación”.

En tanto, manfestó que con la firma de estos acuerdos se da por cerrada la negociación paritaria del 2021. “No hay revisión en noviembre, el acuerdo al que estamos llegando es que esto se cierra ahora”, dijo y sostuvo que “con esto cerraríamos, en un hecho inédito, las paritarias para el año 2021 y ya discutiríamos el 2022”.

ATE dio el “Sí” y otros gremios analizan las propuestas

Tal como lo anticipó Suárez, ATE firmó durante la tarde del jueves un nuevo acuerdo paritario con el Gobierno. El gremio realizó un plebiscito sobre la oferta que realizaron para el Régimen 15 de Salud (no profesionales), la Administración Central y los regímenes que integran la Secretaría de Ambiente. En todas las votaciones se impuso por más del 90% la aceptación. En tanto, los sindicatos de funcionarios y empleados del Poder Judicial se encuentran analizando la propuesta y la semana que viene llevarán su respuesta.

El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, explicó, en diálogo con Los Andes, que “el miércoles nos juntamos con el gremio de funcionarios judiciales que se llevaron la propuesta y con los gremios que representan a Administración Central, Régimen 15 de Salud y a los cuatro regímenes que integran la Secretaría de Ambiente. Y este jueves por la mañana a los Empleados Judiciales. Esos son los que han recibido la propuesta hasta ahora, quedan algunos para la semana próxima como los organismos de control, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos”.

Remarcó que cada propuesta tiene algunas particularidades de acuerdo a los distintos regímenes. Sostuvo que los profesionales de la salud firmaron un convenio que llevó a una suba del 45% plano al básico. El funcionario detalló que había un 7% en marzo, un 12% en julio que ya están liquidados y estaba previsto otro 10% en octubre. Tras el acuerdo, se agregaron un 6% en septiembre, un 5% en noviembre y un 5% en diciembre, llegando al 45% y dejando de cobrar el bono no remunerativo de $54.000 que se viene otorgando en cuotas mensuales durante este año.

En el caso del Régimen 15, Administración Central y Ambiente, aclaró que la propuesta contempla los tres tramos originales y se suman uno del 6% ahora en septiembre y un 6% en noviembre, dejando vigente el bono no remunerativo.

Los representantes del gremio de funcionarios judiciales se llevaron para estudiar la primera de las ofertas, mientras que el de los empleados judiciales someterá a análisis los dos tipos de ofrecimientos y definirá en una asamblea cuál acepta.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, expresó que “más de 5.700 compañeros han expresado su aceptación a la propuesta. El aumento salarial real de bolsillo en el salario de los trabajadores ronda en un 55% a 57% con el aumento al básico de revista y también teniendo presente el impacto de los adicionales en cada uno de los sectores. Eso sumado el cambio de régimen de los licenciados en Enfermería y el pase a planta”.

Sin embargo, no fueron todas buenas las reacciones de los sindicatos. El gobernador manifestó que la semana que viene alcanzarían un acuerdo también con Sute, pero todavía no está decidido si lo convocarán a negociar, ya que al no firmar el acuerdo en diciembre no ha participado de las revisiones paritarias. De todas maneras, desde el gremio docente criticaron al mandatario por hacer un anuncio de estas características en el cierre de la campaña electoral.

“Desde el SUTE queremos aclarar que este sindicato, el más grande de la provincia, no ha sido convocado a paritaria salarial alguna Por el contrario, nos preparamos para realizar plenarios la próxima semana, precisamente para exigir la reapertura porque el gobierno se niega a dialogar”, sostuvieron.

Asimismo resaltaron que “las declaraciones de Suárez son oportunistas: ha utilizado el cierre de la campaña electoral para jugar con las necesidades de miles”.