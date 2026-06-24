Investigan a un exproveedor del Estado por usar la plata de un gasoducto para contratar a Ricky Martin

El juicio por la causa de los "Cuadernos de las Coimas" sumó un nuevo capítulo con la lupa sobre una empresa contratista del Estado, durante el kirchnerismo, que recibió millonarios anticipos para construir un tramo del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y que, según una fiscalización de la entonces AFIP, no logró explicar el destino de una importante cantidad de dinero.

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La información surgió durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, donde declaró Jorge Tesorín, exintegrante del organismo recaudador y responsable de una inspección realizada sobre la firma Servicios Vertúa, propiedad del empresario Raúl Vertúa, uno de los acusados en la causa.

Según relató Tesorín, hubo una contratación de un show de Ricky Martin para presentar un emprendimiento en Mar del Plata.

Siguiendo la declaración, la investigación fiscal comenzó luego de que la empresa de Vertúa cobrara un anticipo financiero de 86 millones de pesos otorgado por ENARSA (Energía Argentina S.A.) en agosto de 2014. La compañía había sido contratada para ejecutar un tramo de 230 kilómetros del Gasoducto del Noreste Argentino en la provincia de Salta , una obra que finalmente quedó inconclusa y cuyo contrato fue rescindido años más tarde.

Durante la fiscalización, la entonces AFIP buscó determinar qué había ocurrido con esos fondos. De acuerdo con la explicación presentada por la propia empresa, parte del dinero fue utilizado para comprar dólares y posteriormente invertirlos en certificados de un fideicomiso inmobiliario denominado Country del Mar.

Sin embargo, las respuestas obtenidas por el organismo fiscal encendieron las alarmas.

De acuerdo a la crónica publicada en Clarín, Tesorín explicó ante el tribunal que, al consultar a las autoridades del fideicomiso, estas señalaron que la operación mencionada nunca se había concretado en los términos informados. Los certificados continuaban figurando a nombre de Raúl Vertúa.

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La investigación también incluyó consultas a un agente bursátil para verificar la operación declarada por la empresa. La respuesta fue similar: no existían registros de la compra de certificados que figuraba en la documentación contable.

El fideicomiso en cuestión estaba vinculado al proyecto inmobiliario Villarobles, un desarrollo ubicado en la costa atlántica y compuesto por distintos barrios residenciales. Ante las preguntas de la fiscal Fabiana León, Tesorín reconoció que dicho emprendimiento no guardaba relación alguna con el objeto de la obra pública para la cual se había otorgado el anticipo financiero.

Sospechas sobre Raúl Vertúa: la pista de los millones retirados en efectivo

Otro de los puntos que despertó sospechas durante la investigación fue el movimiento de fondos registrado después del cobro del anticipo.

Según detalló el exfuncionario, entre septiembre de 2014 y abril de 2015 se realizaron 15 extracciones en efectivo desde distintas entidades bancarias, además de otros retiros por cajero automático. En total, las operaciones sumaron 5.224.466 dólares.

" Nunca se determinó el dinero de esos fondos", sostuvo Tesorín en varias oportunidades durante su declaración. También explicó que la fiscalización llegó hasta el registro de las extracciones, pero que nunca pudo establecerse cuál fue el destino final de ese dinero.

La sospecha que sobrevuela el expediente es que esos fondos podrían haber sido utilizados para el pago de sobornos, una de las hipótesis centrales que se investigan en la causa Cuadernos.

El inesperado vínculo con Ricky Martin

Uno de los momentos más llamativos de la audiencia surgió cuando la fiscal consultó al testigo sobre la contratación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Tesorín confirmó que durante la fiscalización apareció documentación vinculada a un evento promocional realizado por el emprendimiento inmobiliario relacionado con Vertúa. Según explicó, el desarrollo utilizó la presencia del artista de pop latino como parte de una estrategia comercial.

"Llegó algo de un antecedente de la Región Mar del Plata. Este emprendimiento inmobiliario, como estrategia comercial, había contratado a Ricky Martin. Se le objetó a la empresa si esa actividad era relacionada con la empresa y se le dedujo unos gastos que se ajustaron con inspección", declaró.

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De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el show reunió a unos 2.000 invitados y el cantante permaneció apenas 24 horas en el país para participar del evento.

La fiscalía intenta determinar si parte de los fondos provenientes del anticipo financiero destinado a la obra pública terminaron indirectamente vinculados a gastos relacionados con ese desarrollo inmobiliario privado.

Mientras tanto, los números del contrato siguen bajo análisis. Entre 2014 y 2015, ENARSA realizó siete desembolsos a favor de Servicios Vertúa. La empresa recibió más de 267 millones de pesos por la ejecución de la obra y, si se suma el anticipo financiero inicial, los pagos estatales superaron los 353 millones de pesos.

Pese a ello, el gasoducto nunca fue terminado. La obra alcanzó un avance del 53,92% y el contrato fue rescindido en 2017.