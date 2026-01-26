"Tour de la Gratitud" en Mar del Plata: Milei habló por megáfono en medio de una marea de gente

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes una recorrida multitudinaria en Mar del Plata en el marco de su denominado “Tour de la Gratitud” , una actividad que terminó desbordada por la masiva presencia de simpatizantes y obligó al mandatario a improvisar un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta.

La caminata, que tenía como objetivo recorrer la tradicional zona comercial de la calle Güemes , se vio interrumpida cuando la marea de gente impidió el avance de la caravana presidencial . Milei llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21.30 , acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el ministro del Interior, Diego Santilli . También se lo vio a Martín Menem entre los militantes.

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes , que superó el operativo de seguridad. El vehículo que trasladaba al Presidente quedó atrapado entre la multitud y, ante la imposibilidad de continuar, Milei se subió a la caja de la camioneta y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

“ Quiero darle las gracias por habernos acompañado ”, expresó el mandatario, visiblemente emocionado, mientras se escuchaban cánticos de apoyo como “Milei, querido, el pueblo está contigo” . En paralelo, un grupo reducido de jubilados se manifestó en las cercanías para reclamar por la situación previsional.

La visita a Mar del Plata marca el regreso del presidente a la agenda doméstica tras su participación en el Foro de Davos y funciona como antesala política de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para el 2 de febrero.

La agenda presidencial continuará este martes con un evento de alto perfil político: Milei será la figura central de “La Derecha Fest”, anunciada como “la celebración más antizurda del mundo”, que se realizará en el balneario Horizonte. Allí compartirá escenario con referentes como Agustín Laje, Nicolás Márquez y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Mano dura y alivio fiscal

El presidente también anticipó la agenda que el Ejecutivo enviará al Congreso en el corto plazo. En materia de seguridad, confirmó la presentación del proyecto para la baja de la edad de imputabilidad.

Al respecto, Milei aseguró: "Delito de adulto, pena de adulto". Además detalló que se buscará incrementar "todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las hace las pague". En el plano económico, anunció una Reforma Tributaria con el objetivo de que "cada día baje la presión fiscal y seamos más libres".

"Déficit cero" y Ley de Glaciares

El jefe de Estado repasó los hitos de su gestión, remarcando la aprobación del Presupuesto con equilibrio financiero. "El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros", explicó.

En ese marco, el presidente celebró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal y destacó que el oficialismo ya consiguió dictamen para avanzar con la Ley de Glaciares y la Modernización Laboral. "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables", aseguró.

Por último, Milei lanzó una promesa ambiciosa sobre los tiempos de su gestión: "Todas las promesas que hicimos en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No solo cumplimos con las de 2023, sino que también estamos cumpliendo con las de la campaña del 2025".