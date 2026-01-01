The Telegraph publicó su encuesta sobre los líderes mundiales más importantes del mundo: Milei quedó segundo

1 de enero de 2026 - 11:48

El mandatario argentino fue elegido por los lectores del medio británico, superando a figuras como Donald Trump. Comparte el podio con la italiana Giorgia Meloni.

El presidente Javier Milei comenzó el 2026 con un fuerte espaldarazo internacional. Según los resultados publicados este 1 de enero por el prestigioso diario británico The Telegraph, el mandatario argentino fue elegido por voto popular como el segundo líder mundial más importante del año 2025, consolidando su figura como un referente de la "batalla cultural" y la defensa de los valores occidentales.

El ranking, que recoge la opinión de miles de lectores e internautas a nivel global, ubicó a Milei en una posición de privilegio, siendo superado únicamente por la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Un dato que destacan desde la Cancillería argentina es que tanto Milei como Meloni fueron los únicos dos líderes que lograron figurar en el podio tanto del voto de los lectores como en la elección de la línea editorial del periódico.

«FENÓMENO BARRIAL», comentó en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno, que celebró la hazaña de su presidente, quien se abrió paso entre líderes de peso como Donald Trump.

«¡Felicitaciones, presidente @jmilei!», escribió el diplomático. A continuación, destacó la conquista del funcionario, que se quedó con el segundo puesto del top 10, apenas superado por Giorgia Meloni, y arrebató al republicano la oportunidad de consagrarse entre los primeros lugares.

«@GiorgiaMeloni y @JMilei son los dos únicos líderes que figuran en el podio de ambos rankings!», subrayó, y adjudicó el logro a la defensa de los valores occidentales. «¡La Vida, la Libertad y la Propiedad Privada son los líderes más populares del mundo!», concluyó.

