En Olivos y sin vacaciones: Javier Milei define su agenda internacional y parlamentaria para 2026

El presidente Javier Milei permanecerá en la Quinta de Olivos para recibir el Año Nuevo , donde difundirá un mensaje institucional a la medianoche , según confirmaron fuentes oficiales. La decisión se enmarca en su política de no tomarse vacaciones y mantener una agenda activa incluso durante el receso estival.

Desde que asumió Milei, se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo en el Estado

Enojado con el periodismo, Milei negó un aumento en su sueldo, pero confirmó subas para funcionarios

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, no están previstos viajes ni celebraciones masivas. El hermetismo rodea la cena de fin de año y, aunque no se confirmó la lista de invitados, se espera una reunión íntima con vistas a retomar la actividad oficial en la Casa Rosada desde el primer día de enero.

Desde el entorno del mandatario remarcaron que, si bien no habrá reuniones de trabajo el 1 de enero, Milei decidió sostener una dinámica de actividad permanente. “Cada uno tiene su espacio para descansar, pero no hay vacaciones oficiales” , señalaron fuentes cercanas al presidente.

El inicio de 2026 estará marcado por una intensa agenda internacional. El Foro Económico Mundial de Davos ya confirmó la presencia de Milei en Suiza, donde volverá a exponer su postura crítica contra el colectivismo, como lo hizo en ediciones anteriores.

El mensaje de fin de año del presidente Milei para todos los argentinos de bien. Argentina volverá a ser próspera pic.twitter.com/qHuaVTjObN

Además, el Gobierno avanza en la organización de un viaje a Washington , con el objetivo central de concretar una reunión con Donald Trump para impulsar la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, considerado un eje estratégico de la política económica libertaria.

Javier Milei en la quinta de Olivos - Archivo Javier Milei en la quinta de Olivos - Archivo

Estrategia parlamentaria y reformas clave

En el plano interno, el Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 2 de febrero. Entre los proyectos prioritarios figura la Reforma Laboral, cuyo tratamiento fue postergado en diciembre por falta de consensos. Para destrabarla, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará negociaciones con gobernadores.

Otro de los temas que el oficialismo busca reactivar es la Ley de Glaciares, con el argumento de promover inversiones mineras y reactivar sectores estratégicos de la economía.

De este modo, Milei se prepara para comenzar el 2026 sin pausa, con foco en reformas estructurales, una fuerte impronta legislativa y una estrategia de posicionamiento internacional.