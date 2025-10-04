4 de octubre de 2025 - 14:02

Tensión y detenidos en Santa Fe: Milei debió suspender su acto en medio de los disturbios

El presidente había llegado para realizar una caminata de campaña en la capital provincial. Hay 5 detenidos hasta el momento.

Por Redacción Política
El enfrentamiento entre los militantes

Pasadas las 11:00, en la peatonal San Martín, la confrontación escaló desde insultos hasta golpes, empujones y lanzamiento de huevos, lo que derivó en el desmantelamiento de un gazebo de LLA. Los opositores desplegaron pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”, y la tensión puso en duda la actividad prevista.

Mientras tanto, el mandatario permanecía a unas ocho cuadras, en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto, desde donde salió acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros, saludó a sus seguidores y se dirigió hacia un vehículo en medio de un operativo de seguridad. En el lugar, Prefectura y la policía provincial montaron un cordón con cascos y escudos para impedir que los manifestantes opositores alcanzaran la entrada del hotel.

La llegada de Milei a Santa Fe coincidió con una movilización del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda que rechazaron su visita. El clima de confrontación marcó la jornada y obligó a reforzar la custodia presidencial, mientras el Presidente mantenía su agenda de campaña.

El viaje se produjo tras una semana de turbulencias políticas y económicas. Milei respaldó públicamente a José Luis Espert, cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y compartió su mensaje: “No me bajó nada”. En paralelo, el Gobierno enfrentó la volatilidad del dólar, que recién se estabilizó el jueves tras intensos controles oficiales sobre operaciones digitales, bancarias y en agencias autorizadas.

Milei Santa Fe
Milei fue recibido en Santa Fe por un grupo de militantes de La Libertad Avanza.

Los detenidos

La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a cinco personas en la zona portuaria de Santa Fe. La situación se desbordó durante la desconcentración, y en ese marco efectivos de la Policía Federal procedieron a realizar detenciones en plena vía pública.

Los aprehendidos fueron reducidos en el piso y rodeados por fuerzas de seguridad. Si bien las autoridades no precisaron los motivos exactos, trascendió que podría haber estado involucrado el presunto lanzamiento de objetos contra la camioneta presidencial al momento de su retiro.

