Tensión y detenidos en Santa Fe: Milei debió suspender su acto en medio de los disturbios

El presidente había llegado para realizar una caminata de campaña en la capital provincial. Hay 5 detenidos hasta el momento.

Un fuerte cruce se registró este sábado en el centro de Santa Fe capital, donde militantes de La Libertad Avanza (LLA) se enfrentaron con grupos opositores, en su mayoría de izquierda, en la previa de la caminata de campaña que tenía programada el presidente Javier Milei. El evento fue suspendido luego de los incidentes.

El enfrentamiento entre los militantes Pasadas las 11:00, en la peatonal San Martín, la confrontación escaló desde insultos hasta golpes, empujones y lanzamiento de huevos, lo que derivó en el desmantelamiento de un gazebo de LLA. Los opositores desplegaron pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”, y la tensión puso en duda la actividad prevista.

Embed SE SUSPENDIÓ EL ACTO DE MILEI EN SANTA FE



El Presidente debió cancelar su recorrida por la peatonal San Martín tras los enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores en el centro de la capital santafesina, donde hubo empujones, golpes y lanzamiento de huevos. pic.twitter.com/ArTLbqEhOU — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 4, 2025 Mientras tanto, el mandatario permanecía a unas ocho cuadras, en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto, desde donde salió acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros, saludó a sus seguidores y se dirigió hacia un vehículo en medio de un operativo de seguridad. En el lugar, Prefectura y la policía provincial montaron un cordón con cascos y escudos para impedir que los manifestantes opositores alcanzaran la entrada del hotel.

La llegada de Milei a Santa Fe coincidió con una movilización del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda que rechazaron su visita. El clima de confrontación marcó la jornada y obligó a reforzar la custodia presidencial, mientras el Presidente mantenía su agenda de campaña.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) El viaje se produjo tras una semana de turbulencias políticas y económicas. Milei respaldó públicamente a José Luis Espert, cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico, y compartió su mensaje: “No me bajó nada”. En paralelo, el Gobierno enfrentó la volatilidad del dólar, que recién se estabilizó el jueves tras intensos controles oficiales sobre operaciones digitales, bancarias y en agencias autorizadas.