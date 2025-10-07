Taxis y remises: será obligatoria la instalación de botones de pánico y cámaras en Mendoza

La medida busca mejorar la seguridad de conductores y usuarios. Los equipos deberán transmitir información en tiempo real al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Una resolución de la Subsecretaría de Transporte impone la instalación de botones de pánico y cámaras de monitoreo con enlace directo al sistema de emergencias 911.

La Subsecretaría de Transporte, a cargo de Luis Borrego, oficializó la obligatoriedad de instalar sistemas de monitoreo y botones de pánico en todos los taxis y remises habilitados en la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad de choferes y pasajeros.

La medida fue establecida a través de la Resolución 947, firmada el 11 de julio y publicada este martes en el Boletín Oficial. Según la normativa, los permisionarios deberán adecuar sus unidades en un plazo máximo de 90 días desde la publicación.

Los equipos deberán contar con cámaras que capten imágenes en tiempo real y con botones de alerta conectados directamente al sistema centralizado de emergencias 911, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El texto destaca que la incorporación de estas tecnologías “actúa como un mecanismo preventivo frente a posibles situaciones delictivas” y, además, puede ser utilizada como prueba documental en investigaciones judiciales.

También se establece que los sistemas deberán mantener interoperabilidad con el 911, lo que permitirá una respuesta rápida ante situaciones críticas.