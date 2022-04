Suárez y Cornejo, en la cima de políticos con mejor imagen y credibilidad de Mendoza según una encuesta

Una encuesta realizada entre marzo y abril por la consultora Reale-Dalla Torre, midió la imagen y rango de credibilidad de los principales dirigentes políticos en Mendoza, con datos que resultaron sumamente positivos para el radicalismo, con el gobernador Rodolfo Suárez a la cabeza, seguido por el senador nacional Alfredo Cornejo; y muy por el contrario, con problemas para el peronismo, que tienen a la presidenta del PJ Anabel Fernández Sagasti y al presidente, Alberto Fernández, con diferenciales negativos en su imagen.

En el informe de la consultora de confianza que tiene el Gobernador, en el cual 9 de cada 10 mendocinos se mostró preocupado por la inflación; y que además creen que la situación económica estará peor en los próximos meses; se evidenció una buena performance de los políticos que tiene Cambia Mendoza, aunque otros del mismo espacio, pero a nivel nacional, quedaron hundidos, como lo fue el caso del ex presidente, Mauricio Macri.

Yendo a los datos, en la medición del ranking de imagen de dirigentes, Suárez quedó en primer lugar, con un 55% de imagen positiva; mientras que segundo lo sigue Cornejo, con un 49,9%. No obstante, el diferencial entre imagen positiva o negativa lo impulsa aún más al mandatario ya que, al tener un 19% de imagen negativa, su diferencial da un 36%; mientras que el de Cornejo es de un 25,9%, lo que sigue siendo un buen dato para el godoycruceño.

Encuesta de la consultora Reale - Dalla Torre

Detrás quedó el diputado nacional Omar De Marchi, que tiene serias intenciones de ser candidato a gobernador en 2023, con un 29,1% de imagen positiva, pero sólo un 9,1% de diferencial positivo, en la encuesta que se realizó de forma presencial a 1.675 personas entre el 26 de marzo y el 11 de abril en los departamentos del Gran Mendoza, San Martín y San Rafael.

El problema aparece en las figuras del peronismo, como Fernández Sagasti y el presidente Fernández. En el caso de la senadora, tiene un 47% de imagen negativa y sólo un 16% de positiva; lo que da un diferencial de un -30,9%. En tanto, el Presidente está peor: tiene un 55% de imagen negativa y tan solo un 17,6% de imagen positiva. Su diferencial, de esta manera, también es negativo, de un -37,4%.

En tanto, la credibilidad de los dirigentes va en el mismo camino. Suárez lidera ese ranking con un 57%; seguido bien de cerca por Cornejo, con un 56,4%. De hecho, son los únicos políticos a quienes más de la mitad de los consultados respondió que les creen.

Encuesta de la consultora Reale - Dalla Torre

En el podio se ubica el jefe de gobierno de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, con un 42,6%; y detrás de él De Marchi, con un 38,3% de credibilidad.

Debajo de los 30 puntos de credibilidad se ubican el presidente Fernández, con el 25,3%; el diputado nacional Javier Milei, con un 24,8%; y Patricia Bullrich, líder del Pro a nivel nacional, con el 24,5%.

En tanto, en el fondo de la tabla aparecen Fernández Sagasti (22,4% de credibilidad y un 73% que no le cree), la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (22,3% y un 77% que no le cree); y el ex presidente Mauricio Macri, que tiene un bajísimo 17,7% de credibilidad, y un 80,5% que no le cree.

En la encuesta, se evaluó también tanto la gestión de Suárez como la de Fernández. Sobre el mendocino, el 64,8% de los consultados la aprueba y un 33,4% la desaprueba, lo que significa en conclusión un crecimiento favorable respecto a meses anteriores, teniendo en cuenta que, en octubre del 2021, un 60% lo aprobaba y un 39,4% lo desaprobaba.

Encuesta de la consultora Reale - Dalla Torre

Otra situación es la que atraviesa el Presidente, ya que sólo un 30,4% aprueba su gestión; mientras que el 68% la desaprueba. En esa misma encuesta de octubre pasado, Fernández tuvo un 29,7% de aprobación de su gobierno; y también un 68% de desaprobación.

Encuesta de la consultora Reale - Dalla Torre

Rechazo a Portezuelo del Viento

Por último, la consultora preguntó sobre los U$S 1.023 millones que tiene Mendoza para construir la presa Portezuelo del Viento, y cada vez más encuestados opina que se debería destinar a otro tipo de obras.

Encuesta de la consultora Reale - Dalla Torre

En este caso, el 63,2% consideró que debería pensarse en el famoso “Plan B” de Portezuelo del Viento, cuando en enero era el 54,3% el que pensaba eso. En tanto, insistir con la megaobra de Malargüe es la opción del 34% de los consultados (antes el 41% que estaba con esa idea).