Ricardo Alfonsín: “La UCR debe dejar Juntos por el Cambio porque es difícil hacer radicalismo con el PRO”

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, consideró hoy que la Unión Cívica Radical (UCR) “tiene que salir” de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), ya que “es muy difícil hacer radicalismo en serio con el PRO” y señaló que la alianza opositora “es un frente contra natura porque reúne fuerzas que piensan distinto”.

En el marco del recuerdo del 35° aniversario del levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, Ricardo Alfonsín reflexionó hoy sobre la situación de la UCR, la relación con el PRO dentro de JxC y el accionar de los jóvenes de Franja Morada.

“Con todo el respeto hacia el PRO, creo que el partido radical tiene que salir de Juntos por el Cambio porque es muy difícil hacer radicalismo en serio con el PRO. No nos engañemos, radicales. Es muy difícil hacer radicalismo con el PRO y yo fui uno de los que pensé que se podía hacer, aunque nunca creí en esta alianza de Cambiemos”, afirmó el dirigente de extracción radical en declaraciones a Radio 10.

“Pero es imposible porque esa alianza se rompe si cada uno de los partidos que integran Cambiemos se empiezan a manifestar con sinceridad sobre lo que piensan de lo que hay que hacer en el país. Es muy difícil que subsista este acuerdo”, apuntó el embajador en España.

Para Ricardo Alfonsín, “ese acuerdo de Juntos por el Cambio es un frente contra natura en la medida que reúne fuerzas que piensan distinto”.

“El Radicalismo está nominalmente en Juntos por el Cambio porque desde el punto de vista ideológico no es el radicalismo el que está en JxC. Es otra cosa que se llama radicalismo, pero que representa a otra cosa a la que históricamente representamos nosotros. Es muy diferente”, agregó.

Sobre los cánticos de un grupo de jóvenes militantes de la agrupación universitaria radical Franja Morada contra el kirchnerismo, que se viralizaron días atrás, Alfonsín consideró: “Es un horror. Eso de radicalismo no tiene nada porque nosotros antes cantábamos “Somos la vida, somos la paz”” y agregó:

“Eso no es política, no es republicano ni democrático. Espero que en el partido los adviertan a esos chicos”.

En esa misma línea, Alfonsín manifestó: “Me pregunto qué ha pasado con el partido (UCR) para que pasen esas cosas. Eso no hubiese ocurrido nunca hasta hace 10 años”.

“Creo que muchos de esos chicos ni saben porque están en el radicalismo y quizás los reúne un sentimiento por la negativa y la bronca con el oficialismo”, sentenció.

El diplomático sostuvo que “la política es diálogo y no violencia. Por eso, con el odio no se puede nunca generar política. En la Argentina, la polarización es emocional y no ideológica, ya que algunos establecen con el adversario político una relación de amigo-enemigo”.

Al finalizar, Alfonsín aseveró que “el que crea que con odio se puede resolver mejor las cosas que con una actitud civilizada, que cambie y reflexione”.