Suárez va a Casa de Gobierno a despedirse: “Hoy es mi último día”

Si bien su sucesor Alfredo Cornejo asumirá el sábado, hoy es el último día de trabajo en la Casa de Gobierno para Rodolfo Suárez.

El gobernador que finaliza su mandato ocupará esta jornada para despedirse de los empleados y dar algunas notas periodísticas, pero ya retiró sus pertenencias de la oficina del cuarto piso y no volverá al edificio que ocupó durante los últimos cuatro años.

El propio Suárez comentó su despedida anticipada en tono emotivo. “Hoy es un día muy especial porque es el último día que voy a la Casa de Gobierno en carácter de gobernador. Eso produce muchas sensaciones encontradas” expresó en entrevista con LV Diez.

Las razones de esta despedida anticipada son que mañana el mandatario viajará a Buenos Aires para jurar como senador nacional (suplirá en ese puesto al propio Cornejo, ya que fue en la lista de candidatos de 2021 como senador nacional suplente) y el viernes es feriado. Aclaró que la jura es anterior a la toma de posesión de la banca, que se producirá el 10 de diciembre.

“Literalmente, a trabajar, este es el último día que voy”, comentó Suárez. Y agregó: “Ayer me llevé todas las cosas, hoy no me queda nada”.

“Despedirse de los empleados y pasar por la oficina tiene una carga muy grande, porque fueron tiempos muy duros para gobernar, con la pandemia, la crisis y el destrato del gobierno nacional”, afirmó.

Según el mandatario, estas circunstancias generaron un “espíritu de unión y fortaleza en todo el equipo, por lo cual despedirse tiene una cuestión emocional”.

Recordó que todos sus funcionarios y empleados están desde el primer día, salvo por las salidas de Mariana Juri y Lisandro Nieri, que fueron elegidos en el medio de la gestión como legisladores.