Suárez se enojó con el PJ por su rechazo a la reforma constitucional: “A este peronismo no le interesa Mendoza”

El comunicado del PJ, confirmando que no aportará su votos para llegar a los dos tercios necesarios para avanzar en la reforma de la Constitución, encendió los ánimos del Gobernador, que salió con los tapones de punta contra la decisión del peronismo. “No le interesa Mendoza”, afirmó visiblemente molesto.

Rodolfo Suárez habló en la visita a las instalaciones de IPC Pools, la empresa mendocina que comenzará a exportar a los Estados Unidos, ubicada en el Parque Industrial Las Heras. Luego de la recorrida, habló de la postura del Partido Justicialista.

“Realmente tengo muchos reparos y cosas que decir, y cosas que me cuesta entenderlas. Cómo a este PJ no le importa Mendoza, tiene que ver con eso. No les importó Mendoza cuando votaron en contra de los créditos para los créditos del BID”, empezó diciendo ante los periodistas que fueron a buscarlo para buscar su palabra.

Dijo que el rechazo de de la reforma constitucional no es un “fracaso” de su gestión, porque “la reforma es apoyada ampliamente por los mendocinos y mendocinas. Así como Mendoza se distingue por muchas cosas, queremos distinguir a Mendoza con instituciones distintas; por qué no tener la mitad de legisladores con representatividad”.

“Nosotros damos una señal a la política y decimos por qué votar cada dos años y que se dediquen a gobernar y dejen la politiquería. Por qué no votar que los municipios sean autónomos... A mí me sorprende porque ellos saben (por el peronismo) que hay amplio apoyo de toda la ciudadanía a esta reforma”, agregó.