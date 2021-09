Suárez quiere renovar la zona del Cerro de la Gloria con un crédito millonario del BID

El gobernador Rodolfo Suárez presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto para adecuar y poner en valor de toda el área del Cerro de la Gloria, que abarca el Ecoparque, las avenidas de la zona, el parque de los Pueblos Originarios y hasta la playa de estacionamiento noroeste del estadio Malvinas Argentinas. El monto rondará los U$S 10,5 millones y si se logra el visto bueno del organismo, se llamaría a licitación a comienzos del 2022.

La iniciativa ya se viene trabajando desde hace tiempo, pero la semana pasada la ofreció en persona el mandatario en Buenos Aires ante el representante del BID en Argentina, Agustín Aguerre.

Mario Isgró, ministro de Infraestructura, quien también participó de la reunión, destacó a Los Andes que Mendoza consiguió un crédito no reembolsable (no lo pagará la provincia, sino Nación) por U$S 10,5 millones, que lo obtuvo “al terminar la obra de la refuncionalización de la Costanera en tiempo y forma”.

En este sentido, marcó que la línea de crédito es el Provincias II, y que el proyecto ya lo está analizando el BID y también el ministerio del Interior de la Nación. De hecho, hay urgencia de acuerdo a la vigencia de esta línea de créditos, por lo que se está trabajando de manera acelerada para poder conseguir el financiamiento.

El objetivo principal –si se recibe el aval del BID- es llamar a licitación a comienzos del 2022, ya que la obra debe estar lista a mediados del 2023. “Es una obra grande, pero se puede hacer entre 12 y 18 meses”, acotó Isgró.

El plan en mente contempla, a nivel general, la modernización de toda la zona cercana del Cerro de la Gloria. De esta manera, parte de la inversión irá a parar al proyecto Ecoparque; iniciar parte de la remodelación de la ruta 99, que incluye una rotonda en el ingreso al Cerro de la Gloria; algunas mejoras en el circuito y la explanada superior del monumento; la readecuación del Parque de los Pueblos Originarios; un “tratamiento urbanístico” del faldón este del cerro (en la zona de la avenida San Francisco de Asis; y también la puesta en valor de la zona del estacionamiento noroeste del estadio Malvinas Argentinas, con un “tratamiento integral” de toda la zona.

“Una vez terminados estos trabajos, no solamente se creará mayor empleo en la etapa de construcción, sino que el factor turismo impactará aún más en una de las zonas más importantes que tiene la provincia, que es el monumento del Cerro de la Gloria”, auguró el Ministro.

Entre los trabajos puntuales, se prevén movimiento de suelos, senderos, iluminación y ordenamiento urbano de toda la zona demarcada. Entre ellos está previsto la “extensión” del cerro como paisaje hasta la calle San Francisco de Asis, eliminando algunos cierres perimetrales de tela romboidal del ex Zoo y movimiento de suelos para “amalgamar” el paisaje y “reconectarlo” en la zona.

También se realizará parte de la remodelación de la ruta 99, con una rotonda en la zona del ingreso a la subida al cerro y al ex Zoológico provincial. De hecho, se mejorará también todo el playón en el pie del monumento al Ejército de Los Andes.

Siguiendo al este de la San Francisco de Asis, se prevé una “reformulación” de la zona del estacionamiento noroeste del Malvinas Argentinas, el cual seguirá teniendo ese fin cuando haya espectáculos deportivos o artísticos en el estadio, pero también será un espacio de esparcimiento para los mendocinos el resto del tiempo. Para ellos se instalarán más luminarias y senderos.

También se planea remodelar el Parque de los Pueblos Originarios. Isgró explicó que se va a poner en valor el espacio que data del año 1933 y que ha quedado “encerrado” en la circunvalación vehicular. Para eso se realizarán algunas reformas para permitir que sea más fácil el acceso al lugar. “Hay que adaptar las avenidas vehiculares al Parque San Martín y no al revés”, esbozó.

También se ampliará el lugar en una hectárea más y se recuperará ese parque de homenaje a los pueblos originarios con flora autóctona.

Respecto al Ecoparque, se planea seguir con las reformas, con mejores caminos interiores que se conecten también con el resto de la zonas aledañas y de acceso al Cerro; al igual también que con los alrededores del teatro griego Frank Romero Day.

“Se plantea otra fisonomía, es un tratamiento urbanístico e integral de todo el lugar, pero se respeta toda la esencia del Cerro”, agregó el ministro de Infraestructura, quien marcó que, en paralelo, se sigue dialogando con el ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, para realizar obras en la ruta 99 y todo el circuito Papagallos. “Todo está dentro del plan maestro”, culminó.

Búsqueda de financiamiento

Por otro lado, el Ministro destacó que, entre los temas que se conversaron con Aguerre, también se hizo hincapié en obras que se impulsaron años atrás pero que, en la mayoría, no se consiguió financiamiento.

Estas son principalmente el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), y los acueductos ganaderos de La Paz y el de Monte Comán – La Horqueta en San Rafael. Este último, si bien tuvo financiamiento aprobado del BID, luego lo retiró tras denuncias de empresas que habían perdido la licitación.

“Tenemos U$S 180 millones de financiamiento aprobado por la Legislatura del año pasado, por lo que esperamos volver a contar con el apoyo del organismo multilateral para varias obras que queremos encabezar. Hemos visto una muy buena predisposición del representante del BID”, finalizó Isgró.