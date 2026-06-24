24 de junio de 2026 - 20:11

Jueves con poca nubosidad y temperatura en ascenso en Mendoza: de cuánto será la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una máxima de 14°C. Cómo estará el tiempo durante los siguientes días.

Se espera un día con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Se espera un día con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza se esperan condiciones de absoluta estabilidad atmosférica, consolidando un panorama frío pero mayormente despejado en el llano. La provincia transitará una jornada típica de invierno donde el sol tendrá un rol protagónico para mitigar la baja sensación térmica matinal.

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El reporte oficial detalla para mañana un escenario de poca nubosidad, vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

Tras un amanecer muy frío en el que la mínima se ubicará en los 3°C -lo que podría generar el desarrollo de heladas parciales en sectores productivos-, el termómetro mostrará una paulatina recuperación gracias a la radiación solar, alcanzando una máxima estimada de 14°C en horas de la tarde.

Así estará el tiempo el viernes en Mendoza

Las buenas condiciones meteorológicas se extenderán hacia el viernes 26 de junio, permitiendo un cierre de la semana laboral agradable por la tarde.

El pronóstico extendido anticipa un día con poca nubosidad, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura. A pesar de que la rotación del viento hacia el sur provocará que la mínima descienda a los 2°C, la máxima continuará su escalada y llegará a una máxima de 16°C.

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