24 de junio de 2026 - 08:49

En plena madrugada, dos ladrones rompieron la puerta de una panadería del Centro para llevarse "cosas dulces"

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local ubicado sobre calle San Juan al 500. Dos hombres fueron vistos saliendo del comercio tras romper el frente y sustraer productos dulces. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Capital.

En plena madrugada, dos ladrones rompieron la puerta de una panadería del Centro para llevarse cosas dulces

En plena madrugada, dos ladrones rompieron la puerta de una panadería del Centro para llevarse "cosas dulces"

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en una panadería ubicada sobre calle San Juan al 500, en Ciudad de Mendoza, donde delincuentes rompieron el frente del local y se llevaron "productos dulces".

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El hecho fue denunciado alrededor de la 1.58. Según la información oficial, testigos observaron a dos hombres salir del comercio tras violentar el ingreso.

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Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron los daños en el frente del negocio y, luego de la llegada del propietario, se confirmó el faltante de diversos panificados.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Capital, que trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar el valor de lo sustraído.

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