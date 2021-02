Suárez oficializó con un decreto la rebaja del ‘impuestazo’ automotor

El Gobierno provincial publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que define los nuevos topes para el Impuesto Automotor, tras el descontento social que provocó la suba aplicada y la reunión con todos los intendentes que avalaron la rebaja posterior. En el mismo se establece, como se había anticipado, que los aumentos tendrán un máximo del 29%, 35% y 45% dependiendo el valor del vehículo.

Además, en la misma normativa el Ejecutivo dispuso un límite del 29% de aumento para el Impuesto Inmobiliario e impuso un piso de $750 para la alícuota, es decir que ningún inmueble pagará menos que ese monto (ver aparte).

Luego de acordar con los jefes comunales la reducción tributaria, el gobernador Rodolfo Suárez optó por introducir estos cambios a través del decreto N°99. Esta decisión de modificar la Ley Impositiva debe ser votada en la Legislatura para que finalmente se apruebe. El próximo miércoles se tratará en la Cámara de Diputados y luego, el martes 23 de febrero, recibirá la media sanción restante por parte del Senado.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, aseguró que el Gobierno escogió instrumentarlo con “agilidad”. “Decidimos hacerlo por decreto independientemente de que debe ir a referéndum de la Legislatura, porque es una modificación de la ley impositiva. Básicamente hará que el 88% de los 940 mil vehículos que tributan -no son todos- tengan un techo del 29% (de suba). Estarán pagando como mucho el 29%” , agregó.

De acuerdo al texto, el Impuesto Automotor se abonará aplicando una alícuota del 3% sobre las valuaciones asignadas por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa).

Así, se definió que para autos de hasta $1.000.000 habrá un techo del 29% de aumento. Para los vehículos que estén entre el $1.000.001 y $2.000.000 será del 35%. Por último, los valuados en más de $2.000.000 tendrán un incremento del 45%.

“La Administración Tributaria Mendoza (ATM) procederá a efectuar la liquidación del Impuesto a los Automotores conforme lo preceptuado en el Artículo 1° del presente decreto y efectuará la compensación y/o devolución, conforme a la reglamentación que se dicte al respecto”, explica el segundo artículo del decreto. Por lo tanto, será ATM la encargada de compensar a los contribuyentes que pagaron la alícuota con aumentos anteriores y también se les recalculará el impuesto correspondiente.

Nuevos boletos

De acuerdo a los vencimientos patrimoniales de este año, publicados por ATM, del 22 al 26 de febrero se puede abonar el monto anual correspondiente a esta alícuota. En estas mismas fechas también se dispone el pago de la primera cuota del impuesto para quienes deciden abonar en cuatro partes a lo largo del 2021.

Al respecto, el ministro Nieri dijo que “en los próximos días” estarán disponibles los nuevos boletos de pago y se informará una vez que estén distribuidos.

El funcionario provincial explicó que, del total de 25.000 contribuyentes, ya 14.000 pagaron el Automotor anual. “Vamos a poner una pestaña para que todos aquellos que pagaron el anual puedan ingresar, ver si tienen una corrección, y van a poder optar por compensarlo con otro impuesto o pasarnos un CBU para que se transfiera la diferencia” , agregó.

Por otro lado, el titular de Hacienda aclaró que un 0 Km paga el 3% del valor del vehículo y remarcó que esta valuación es definida por Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa). “Quien haya comprado un 0 kilómetro en enero va a reflejar casi perfectamente el 3% del costo del vehículo” , sostuvo.

La suba en el Inmobiliario también tiene topes

En el artículo 3 del decreto publicado por el Gobierno provincial se definió un nuevo piso y tope de pago para la alícuota correspondiente a inmuebles.

En ese sentido, el documento explica que en la medida que no se hayan realizado “modificaciones en el inmueble que signifiquen variaciones a su avalúo fiscal y/o tratamiento impositivo” se dispone que:

• Ningún inmueble puede pagar menos de $ 750 o el que fue determinado para el período 2020 incrementado en veintinueve por ciento (29%) el que fuere mayor.

• Ningún inmueble podrá superar la alícuota determinada para el año 2020 incrementado en un 29%.

Al respecto, Nieri sostuvo que la situación del Inmobiliario es totalmente diferente a la del Automotor, ya que cuenta con alícuotas y una base imponible más chica. Una de las principales causas que atribuye el funcionario es que en el caso de los inmuebles no se trata del valor del mercado que tiene la propiedad, sino del avalúo.

“Si cualquiera observa el avalúo de su propiedad, me animo a decir que nadie se anima a vender la propiedad en el valor del avalúo porque no refleja el valor de mercado, es muy inferior a eso, y las alícuotas son sensiblemente menores. La alícuota de las propiedades que más tributan, que son propiedades de más de 2 millones de pesos, es de 1,5%, no del 3%” , ejemplificó Nieri.

De acuerdo a los vencimiento establecidos por ATM, desde el 25 al 31 de marzo se podrá abonar el monto mensual o la primer cuota del Impuesto Inmobiliario del 2021.

Sobre estas fechas, Nieri manifestó que están trabajando sobre los nuevos boletos y estarían disponibles recién para fines de febrero o principios de marzo.