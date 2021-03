Suárez logra aval en el Consejo Económico a la reforma constitucional

El gobernador, Rodolfo Suárez , consiguió un apoyo importante de parte del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), en la discusión de la reforma constitucional , que está actualmente trabada en la Legislatura. Luego de que se preguntara acerca de si es necesario o no debatir posibles modificaciones a la Carta Magna, casi 70% de los que dieron su opinión se manifestó a favor, lo que daría más motivos al Gobierno para apelar al Partido Justicialista (PJ) para que cambie su postura en contra. No obstante, el partido opositor volvió a manifestar que no es momento de discutir este tema en el recinto.

Según informó a Los Andes la secretaria técnica del CEAS, Jimena Estrella Orrego, 61 de los 83 integrantes del Consejo aceptó responder a la consulta del Gobernador. De esos 61, 42 opinaron de manera afirmativa a que se discuta la reforma , lo que representa un 69% de los consultados; 6 de forma negativa, es decir un 10%; y 13 abstuvieron, lo que da un 21%.

No obstante, Estrella Orrego evitó dar a conocer quiénes fueron los que votaron a favor, en contra o se abstuvieron, al indicar que la información “no es pública ya que se les pidió una opinión de forma nominal”, y además agregó que este lunes, cuando se realice la primera reunión oficial (ver aparte) se les consultará si desean que dicho “voto” sea difundido.

Desde el radicalismo valoraron que la mayoría de los integrantes del Consejo haya considerado la necesidad de abrir el debate legislativo, y mandaron nuevamente un mensaje para que reconsidere su posición el Partido Justicialista, partido que tiene la llave para destrabar la empantanada reforma, que duerme hace más de seis meses en los cajones del Senado.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, y que también integra el CEAS, sostuvo que es importante que los diferentes actores de la sociedad civil, partidos políticos, empresarios y académicos, entre otros, “puedan discutir un proceso de reforma constitucional”, en este caso en el Consejo, y que, de esta manera, “no quede encerrado exclusivamente por los intereses mezquinos en la Legislatura”.

Si bien el dirigente radical consideró que el debate debe darse en el recinto, “también es bueno conocer qué piensa la sociedad”, y alentó a conseguir los avales necesarios para que la ciudadanía “pueda votar a través de un plebiscito si está de acuerdo o no” con la reforma.

Desde el radicalismo argumentaron además que el hecho de que 69% de los que votaron, lo hayan hecho de manera positiva a abrir el debate, refuerza las palabras de Suárez, quien hizo referencia a que la mayoría de los mendocinos “está de acuerdo” con los principales puntos de la reforma.

De hecho, en febrero una encuesta realizada por la consultora de confianza del mandatario, Reale-Dalla Torre, aseguró que 8 de cada 10 mendocinos está de acuerdo con modificar la Carta Magna.

Inamovibles

Por otra parte, Patricia Fadel, ex senadora provincial y actual representante del PJ en el Consejo, declaró que estas opiniones “no cambian en nada la posición del partido, que en pleno resolvió el No a la reforma”, e insistió en que la decisión “ya fue tomada”.

Respecto a cómo tomaron esta acción llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, indicó que más que una herramienta de presión, sugirieron que es “un capricho del Gobernador para intentar exponer al justicialismo, sabiendo que no se van a cambiar las posturas”.

Fadel acusó a Suárez de “no respetar el CEAS, que es un espacio para debatir y no opinar de forma individual por mail”, y afirmó que “aquellos integrantes que no provienen de la política se han sentido usados por el oficialismo”.

“Les ha salido mal la jugada, porque lo que se debe hacer es que la gente pueda opinar de manera libre y no con intenciones de coercionar la Legislatura. Hay que ponerse a trabajar todos juntos, porque Mendoza viene en picada desde lo financiero y lo económico. Para eso es el CEAS”, cerró.

De acuerdo a esto, hizo referencia a los representantes de las cámaras empresariales, quienes entendieron, por un lado, que se les había dado poco tiempo para responder. Pero hubo quienes consideraron también que se trataba más de una “jugada política” que otro motivo para discutirlo como primer tema en el Consejo.

La consulta de Suárez al Consejo se dio el 10 de marzo, y causó sorpresa a algunos de sus miembros, aunque desde el propio oficialismo se defendió la jugada del Gobernador, teniendo en cuenta que una de las funciones del organismo es la de “la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo”, como bien puede ser la reforma de la Constitución.

Quienes sí se pronunciaron también de manera pública fueron los ex gobernadores, con posiciones previsibles: los radicales a favor de que se discuta la reforma; y los peronistas, en contra.

La primera reunión oficial

El Gobierno Provincial convocó a los integrantes del CEAS para la primera reunión oficial luego de la sesión constitutiva. Será el lunes que viene, a las 18, en el auditorio Ángel Bustelo, pero la reforma de la Constitución no estará entre los temas a tratar.

Se definirá, en primer lugar, el Reglamento con el que se va a regir. Si bien es una cuestión técnica que se debe decidir, fue uno de los reclamos que hizo el PJ cuando rechazó la consulta que hizo el Gobernador sobre la reforma constitucional.

Además, se realizará un desarrollo de la plataforma digital de la organización y un primer análisis de los proyectos que han presentado los organismos que lo integran (partidos políticos, empresarios, académicos, industriales, agrícolas, turísticos, sectores eclesiásticos y gremios).

“Las propuestas abordan diferentes temáticas con distintos horizontes temporales y tienen en común el interesante grado de cooperación para su formulación”, expresa el documento firmado por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quien ejerce como presidente del Consejo.

Entre los proyectos, Estrella Orrego destacó que “abarcan los grandes temas estratégicos de la provincia”, tales como educación, ordenamiento territorial, ampliación de la matriz socioproductiva, agenda internacional y cuidado del ambiente, entre otros.