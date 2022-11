Suárez le metió presión a Sagasti por el Alcohol Cero: “Tiene llegada a Cristina, es su gran oportunidad de hacer por Mendoza”

El gobernador Rodolfo Suárez se expresó en contra del proyecto de alcohol cero al volante que impulsa el Gobierno nacional y que se tratará pronto en el Senado, tras haber conseguido media sanción en Diputados. En ese sentido, les pidió a los senadores mendocinos que lo rechacen y puntualizó sobre la influencia de Anabel Fernández Sagasti para que se frene la iniciativa.

“Tenemos que solicitarles a nuestros tres representantes en el Senado de la Nación, que tienen que votar en contra de esta ley y tienen que hacer todo el esfuerzo posible para que no salga”, dijo el mandatario tras entregar viviendas esta mañana en Guaymallén.

Y manifestó sobre el papel de Fernández Sagasti: “Fundamentalmente a una senadora que representa al kirchnerismo en Mendoza y tiene una llegada muy cercana a la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), donde se deciden estas cosas. Creo que tiene la gran oportunidad de hacer lo que tiene que hacer por Mendoza”.

El mandatario provincial comentó que “lo que se está sancionando es una norma que no va a tener la finalidad que se busca. Si nosotros vemos las estadísticas en el mundo, no solamente en Mendoza, que tenemos una legislación de 0,5 de alcohol… En la franja menor a esa graduación no se producen accidentes de tránsito”.

Entonces consideró que la ley va en contra del desarrollo local: “Nosotros somos Capital Internacional del Vino y hemos sido elegidos Capital Iberoamericana de Gastronomía y Enología Sustentable, donde va a venir gente de todo el mundo durante 2023. Eso significa empleo y mejor calidad de vida, porque vienen de afuera a dejar dólares genuinos en la Provincia”.

Rodolfo Suárez y Marcelino Iglesias encabezaron una entrega de viviendas en Guaymallén. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Nos encontramos en una contradicción en ese sentido y nosotros tenemos que defender esto. Elevamos muchas propuestas. Se podría haber legislado en base al rango etario. Es decir que de cierta edad a tal otra, haya un tipo de tolerancia. Creo que 0,5 es razonable, funciona en el mundo”, añadió Suárez.

Y agregó: “Son leyes que se sancionan porque se cree que es políticamente correcto pero en realidad hay que pensar en la economía, en este caso de Mendoza”.

Además, Suárez confirmó que Mendoza no adherirá a la ley, si es que se aprueba en el Congreso. “El tránsito es una facultad de la provincia. Lo dice nuestra ley. Para aplicar otra, nosotros deberíamos adherir a esta nueva ley. Y desde este Gobierno no se va a mandar adhesión a la Legislatura, en caso de que se sancione”, dijo y aclaró que se aplica la legislación de la Provincia, “aún en las rutas nacionales”.

“La única salvedad que hace la ley nacional es que si alguna provincia quiere impedir el tránsito interjurisdiccional con otra, allí no hay facultad”, explicó.

Por otro lado, el gobernador dijo que con la Ley de Tránsito vigente, en la Provincia se han reducido “a la mitad los accidentes de tránsito” y comentó que se debió no solamente a controles, “sino a la conciencia y el consumo responsable”.

“Nosotros apostamos en la pandemia al cuidado y pudimos mantener la economía abierta, en esto también apelamos a la conciencia. Sí creemos que hay que intensificar los controles a las salidas de los boliches y locales bailables. Ahí tiene que estar el Estado presente para prevenir los accidentes. Por ahí pasa, controles y conciencia”, cerró.