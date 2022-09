Suárez insistió en la reforma de la Constitución: “Pido sensatez y que todos demos esa muestra de empatía”

El gobernador Rodolfo Suárez participó del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal donde realizó un repaso de las principales reformas que se han realizado en materia de Justicia en los últimos años. Asimismo volvió a hacer hincapié en la necesidad de reformar la Constitución que data de 1916 y solicitó a la oposición abrir el debate en la Legislatura.

En diálogo con los medios de comunicación, el mandatario expresó que “lo que queremos demostrar es empatía por parte de la política para bajar los costos que demanda. Hemos dado pasos fundamentales con la ficha limpia, la boleta única, la extinción de dominio, leyes que no existen en otros lugares y que hacen a la institucionalidad de Mendoza”.

En este sentido, el Gobernador destacó la necesidad de que “como dirigentes políticos y ante la gente que la está pasando muy mal por la grave crisis económica nacional los primeros que debemos ajustarnos somos los políticos. Esto es lo que queremos debatir como así también el hecho de que ningún Gobierno puede gastar más de lo que tiene. El equilibrio fiscal tiene que ser una obligación a nivel institucional”.

El Gobernador, Rodolfo Suarez, en el acto inaugural del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal. Charla con el miembro de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti.

De esta manera, Suárez apuntó que la oposición “ya ha tenido un tiempo considerable para debatir el proyecto. Pido sensatez y que todos demos esa muestra de empatía”.

Crítica a Félix

Por otro lado, sobre las discusiones respecto a la inseguridad en distritos de San Rafael, y las críticas cruzadas que hubo entre el intendente Emir Félix con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino; el mandatario apuntó contra el jefe comunal peronista y lo vinculó con el Gobierno Nacional.

“En primer lugar el intendente Félix es parte del gobierno a nivel nacional, que lleva adelante Cristina Kirchner, porque ya Alberto Fernández no lo está llevando adelante. Nosotros no podemos equipar a la policía porque hacemos licitaciones y no se presenta nadie, no hay para comprar vehículos, no hay para comprar lo que necesitamos para el normal funcionamiento de la policía”, consideró.

Ante esto, sostuvo que Félix “debería ocuparse primero y hacer un mea culpa de eso. Además el intendente Félix jamás se involucró en el tema de seguridad como lo hacen otros tantos intendentes, entonces debería tener mucha prudencia en lo que dice”, acotó.

También señaló que hoy “estamos ante una serie de dificultades que nosotros no podemos resolver, no se presenta nadie a las licitaciones, realmente eso ocurre en un país en donde está todo patas para arriba”.