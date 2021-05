Suárez espera el DNU de Fernández y evalúa ajustar restricciones

El gobernador Rodolfo Suárez analiza posibles restricciones para la provincia, cuando se vienen registrando récords de casos positivos a nivel provincial y nacional. Con expectativa y poca información de lo que se pueda conocer del próximo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en Mendoza primero se resolverá cómo aplicar o reinterpretar las medidas del presidente Alberto Fernández; para luego resolver si establece o no modificaciones propias a través de una norma local.

A priori, en Casa de Gobierno son más proclives a ajustar las medidas que ya rigen, que pensar en establecer una fase más restrictiva. Fue a comienzos de mayo cuando se tomaron restricciones en la salida para compras por terminación del documento, que fueron reforzadas el jueves pasado.

Hoy por la tarde Suárez tendrá una reunión virtual con el Presidente, donde conocerá con más detalle la situación nacional y de algunas jurisdicciones del país. Pero luego se tomarán al menos un día más para conocer la letra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y luego adaptar la situación en Mendoza.

“Todo se está analizando”, señalan desde Casa de Gobierno, aunque argumentan que ya no hay tanto margen para actuar con medidas que no impliquen afectar de sobremanera a la economía. Lo que está en la mesa del Gobernador, y que piensan varios intendentes -al menos los del Gran Mendoza -, es la de mover el horario de restricciones. Actualmente la alerta sanitaria rige de 23.30 a 5.30.

Según indican, restringir la circulación por algunas horas más en la tarde-noche, es una de las opciones. También se baraja que dicha medida pueda aplicarse en un primer momento en el fin de semana, días en los que la circulación es un poco más fuerte que en días de semana en esos horarios.

Sin embargo, los datos que maneja el Ministerio de Salud marcan que la incidencia de esa posible restricción, para tratar de bajar los contagios, no sería tan eficaz, mientras que lo que sí se sabe es que perjudicaría al sector gastronómico.

De igual manera, Suárez se tomará estas horas para terminar de evaluar el comportamiento de los casos en Mendoza, con la positividad y porcentaje de camas. Eventualmente se espera también algún contacto con los intendentes, para terminar de moldear la estrategia provincial para las próximas semanas.

Entre las opciones, en algún momento se evaluó por parte de uno de los intendentes del Gran Mendoza proponer que la salida por terminación de DNI limite también la circulación, y no sólo las compras, pero por el momento esta acción ha sido descartada de plano.

La explicación es que limitar la circulación por el número de documento “sólo funcionaría si no hay presencialidad en las escuelas”, teniendo en cuenta que tanto los padres que llevan y van a buscarlos, como los propios estudiantes, lógicamente salen de lunes a viernes, por lo que operativamente no se podría controlar quién infringe o no esa disposición. “Esa fue una muy buena medida para salir de la fase 1, pero no lo es tanto para entrar en más restricciones”, aseguraron.

Para los intendentes del Gran Mendoza, serán vitales los números de casos hasta el fin de semana, así como también los informes semanales que remite el ministerio de Salud para conocer el porcentaje de camas de terapia intensiva disponibles y la tasa de contagios departamentales.

Consultados por Los Andes, destacaron que la única medida que se tiene a mano antes de llegar a una que sea más drástica, es la de ajustar los horarios de la alerta sanitaria, y varios indicaron que lo propondrán en caso que el Gobernador los consulte este fin de semana.

“Sabemos que en los locales y comercios se cumplen los protocolos. Aun así, el gran problema sigue siendo las reuniones sociales, que hoy están prohibidas”, expresan. También argumentan que “no se puede controlar a cada mendocino” por lo que es importante seguir apelando a la conciencia social.

Con el tema de la presencialidad escolar, en tanto, aseguran que según la información de la Dirección General de Escuelas (DGE), el sistema de burbujas “está funcionando” y si bien la virtualidad bajaría la circulación, las mismas no representan un alto porcentaje en los contagios diarios. Además consideraron que la curva de casos “ha crecido tanto en Mendoza como en el resto de las provincias, incluso en las que tienen virtualidad”.

Otro dato importante respecto a la posición de Mendoza en ojos de la Nación es el “ranking” sanitario en el que se encuentran sus comunas. Ayer el Gobierno bajó la clasificación de gran parte de los departamentos de Mendoza y de “alarma epidemiológica y sanitaria” a “alto riesgo epidemiológico sanitario”.

En este sentido, los seis departamentos del Gran Mendoza (que estaban en zona de “alarma”) más Lavalle, General Alvear, Junín, Rivadavia, San Martín, San Rafael y Tunuyán, quedaron en el mismo nivel de “alto riesgo”.

No obstante, según las propias consideraciones de Nación, las restricciones a aplicar en esos departamentos son los mismos que ya están rigiendo en la provincia, como prohibición de reuniones sociales, cierre de la gastronomía a las 23 (aquí rige hasta las 23.30) y prohibición de la circulación durante la noche, entre otras.

Mensaje a las provincias

Los números récords que tuvieron en estos días las provincias y también la Nación, desencadenaron en medidas fuertes que tomaron otras jurisdicciones, como lo fue el caso de Santa Fe, que desde hoy aplica restricciones focalizadas en algunos distritos, donde se prohibió la circulación a toda la gente, salvo aquellos que deban ir a trabajar; además restricciones horarias.

En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; sostuvo ayer que “no alcanza con una normativa nacional” para tener que aplicar medidas “si no se entiende la gravedad de la situación”. De acuerdo a esto, solicitó más protagonismo de los gobernadores para establecer las restricciones.

No obstante, fue el propio presidente, Alberto Fernández, quien descartó de plano pasar a una fase 1, al indicar que “no lo resistiríamos” los argentinos. Mendoza hoy se caracteriza por ser una de las jurisdicciones con más aperturas que el resto del país, y a priori pretende ir por la misma senda, siempre y cuando el sistema sanitario lo permita.