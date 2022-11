Suárez celebró el aval de los créditos para obras públicas y valoró el “rol de los intendentes” del PJ

El gobernador Rodolfo Suárez celebró este jueves los votos que le otorgó el peronismo en la Legislatura para poder acceder al endeudamiento para varias obras públicas, y se metió en la interna del PJ al poner énfasis en el “rol fundamental” de los intendentes para llegar al número necesario de los dos tercios en la Cámara de Diputados, que contribuyeron en el endeudamiento que se tendrá -una vez se le dé sanción final en el Senado- para cuatro grandes paquetes de obras a partir del 2023.

En diálogo con los medios de comunicación en Luján de Cuyo, y en compañía de la diputada nacional María Eugenia Vidal; Suárez se mostró “muy satisfecho” por el resultado de la sesión legislativa, y también aseguró que en Mendoza “recuperamos el diálogo”.

Si bien el Gobernador dijo que prefería no opinar sobre las internas del resto de los partidos políticos, expresó que su “lectura” respecto al cierre de listas del PJ es que “el kirchnerismo conduce nuevamente el PJ en mendoza, son las condiciones que ellos eligen”. En este sentido, señaló que, respecto a quien han elegido futura presidenta, en relación a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, expresó que ”responde al kirchnerismo, a La Cámpora”.

Pero además, añadió que “el grupo de intendentes, que sí tuvieron un rol fundamental en la sanción del Presupuesto, se bajaron de la candidatura”, en referencia a Emir Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú) y Roberto Righi (Lavalle).

Las declaraciones de Suárez no pasan desapercibidas, ya que el oficialismo hace una diferencia entre los intendentes (sobre todo los nombrados, más Martín Aveiro, de Tunuyán) y el sector de Unidad Ciudadana, que agrupa al kirchnerismo, ciurquismo y los intendentes Destéfanis y Fernando Ubieta, de La Paz.

En el radicalismo aseguran que el sector que era más reacio a aceptar el endeudamiento, provenía desde el kirchnerismo, por lo que se aseguraron de entablar diálogos con los intendentes, sobre todo Stevanato, que actualmente ha quedado en una posición compleja con su relación con Félix y Righi, tras no haber accedido a ir a una interna con Destéfanis en las elecciones partidarias del 11 de diciembre.

De hecho, las internas más fuertes serán sólo departamentales, y los ojos están puestos precisamente en San Rafael y Lavalle, cuyos intendentes serán candidatos a presidentes partidarios en sus comunas. La lista oficial, en tanto, debió presentar listas en todos los departamentos, y no habrá competencia a nivel provincial, donde Destéfanis sucederá a la actual presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

Al margen de la interna, fueron los intendentes los que traccionaron los votos dentro del peronismo, a sabiendas que las obras públicas por las que se pedían créditos, son proyectos que una vez realizados impactarán en los propios departamentos que gobiernan.

Los créditos y el Metrotranvía

Estas 4 grandes obras por las que se podrá tomar crédito -previa aceptación también en el Senado- son: el plan hídrico de Aysam para el Gran Mendoza (que pasó de un crédito solicitado en primer lugar en U$S 130 millones, a U$S 220 millones), el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta (que se pesificó y serán $4.048 millones), la doble vía del este (también pesificada, a $5.937 millones), e incluso la ampliación del Metrotranvía, que había recibido reparos desde un inicio, que obtuvo $8.070 millones, cuyo destino serán obras iniciales previas, como apertura de calles, semaforización, relocalización de familias, etc.

Es importante aclarar que los montos en pesos estarán ajustados según el índice de la construcción de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El pedido de no dolarizar estas tres obras fue un pedido expreso del sector kirchnerista (junto con el sector maipucino de los hermanos Bermejo), una vez se acordó aportar los votos del Frente de Todos a estas obras.

Por otro lado, Suárez expresó que, una vez que la autorización se complete en la Cámara de Senadores, será trabajo importante “conseguir la plata, que no es fácil”. Además, puso el foco en el plan de obras hídricas en el Gran Mendoza, que serán “necesarias para las generaciones futuras”.

Con respecto al Metrotranvía, también celebró que se haya aceptado un crédito, más allá que el monto sea sensiblemente menor a los U$S 115 millones solicitados. “Es una obra que se puede hacer en etapas. Es más facil conseguir este endeudamiento, porque son ‘bonos verdes’ y con lo que está previsto podemos ir avanzando. Es una obra fundamental para los mendocinos”, mencionó Suárez.

Recordemos que tanto la discusión del endeudamiento, así como también el roll over, ha sabido generar dolores de cabeza a los gobiernos en los últimos años. En este 2022 Suárez no pidió deuda para obras, pero sí para el rolleo de las acreencias de este año, aunque no fue aceptado por el peronismo. En tanto, en 2021 sí se aceptó tanto el roll over, como también U$S 160 millones para obras públicas (se habían solicitado U$S 350 millones). Yendo más atrás, en 2020, primer año de gestión del actual mandatario, el PJ no aceptó ni rolleo de la deuda, así como tampoco el endeudamiento previsto para ese año.

Volviendo al Metrotranvía, quien se sumó a las declaraciones fue el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, quien además de mostrarse conforme, habló de un “diálogo maduro” entre los espacios políticos.

“Se aprobó una buena parte del financiamiento, que si bien es en pesos, corresponde a U$S 30 millones al valor que del dólar que prevé el el presupuesto nacional para el próximo año y que se va a actualizar con el índice de la construcción”, comentó. A su vez, indicó que permitirá “salir a buscar financiamiento”, aunque antes se trabajará para homologar el proyecto como un ‘Proyecto Verde’”, que apunta a conseguir créditos a tasas blandas, ya que se trata de una obra sustentable y amigable con el medio ambiente.

Ante esto, marcó que el objetivo es “obtener un financiamiento mucho más barato”. También dijo que el hecho de no tener todo el dinero autorizado “no es un problema”, ya que “es necesario certificar el proyecto como posible de financiamiento por bonos verdes. Luego si eso ocurre, podremos tomar lo que tengamos autorizado, por esa modalidad”.

“La autorización que tenemos nos alcanza muy bien para el año próximo y si conseguimos ese financiamiento nos abarata bastante la obra porque podríamos hacer un buen adelanto para obtener los materiales que tienen precios en dólares”, manifestó Mema.

Quien también celebró el apoyo a estas obras fue el intendente lujanino, Sebastián Bragagnolo, que agregó que la ampliación hacia el sur “permitirá a los lujaninos tener una conexión directa con el con el Aeropuerto, e incluso a los turistas”.

“Lo que hay que hacer ahora es trabajar cada una de las áreas que que dependen del Gobierno Provincial para que todas estas estas obras avancen. Desde el municipio vamos a seguir trabajando en la liberación de la traza y en la recuperación de los espacios públicos. Acabamos de recuperar la estación de Chacras de Coria, que estuvo usurpada durante 20 años. Lo mismo hicimos con la de Luján con el Parque Ferry y con el Paseo de las Estaciones”, finalizó.