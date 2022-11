Por qué el PJ votó en contra del Presupuesto pero apoyó las obras que pretende Suárez

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el Presupuesto 2023 y el Gobierno de Rodolfo Suárez celebró este miércoles por la noche que se hayan podido llegar a acuerdos con el Frente de Todos, espacio que terminó accediendo a dar la autorización necesaria para que el Poder Ejecutivo pueda encarar todas las obras públicas que solicitó a través de endeudamientos, más allá de algunas modificaciones en los montos.

Desde el principal espacio opositor, resaltó el hecho que, tal como ocurrió con las leyes que precedieron al Presupuesto, como Avalúo e Impositiva, votaron en contra del proyecto en general. No obstante, era necesario para el Ejecutivo el apoyo en los 4 artículos que pretendían endeudamiento, ya que por sí mismos, el frente Cambia Mendoza no llegaba a los dos tercios necesarios para autorizarlo. Eso fue lo que se consiguió en una jornada que arrancó bien temprano y que transcurrió hasta la medianoche.

A modo de resumen, estas 4 grandes obras por las que se podrá tomar crédito -previa aceptación también en el Senado- son: el plan hídrico de Aysam para el Gran Mendoza (que pasó de un crédito solicitado en primer lugar en U$S 130 millones, a U$S 220 millones), el acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta (que se pesificó y serán $4.048 millones), la doble vía del este (también pesificada, a $5.937 millones), e incluso el Metrotranvía, que había recibido reparos desde un inicio, que obtuvo $8.070 millones, cuyo destino serán obras iniciales previas, como apertura de calles, semaforización, relocalización de familias, etc.

En relación al plan hídrico, el aumento del presupuesto consiste en que habrá mayores fondos para Maipú y Luján, municipios que prestan el servicio a la población de sus comunas. Serán U$S 35 millones más para un paquete de obras en Luján de Cuyo (ampliación de prestación de Aguas Luján, y por otro lado, en la zona del servicio que presta Aysam, que se incorpore a Vertientes del Pedemonte entre sus obras) ; y otros U$S 35 millones que corresponden a otro plan de obras en Maipú. Se acopló Lavalle que también recibirá una partida de U$S 20 millones: U$S 15 millones para el tratamiento de aguas grises en Campo Espejo y que estén aptas para riego de cultivos y U$S 5 millones para la impermeabilización de canales que trasladen el agua desde Campo Espejo hacia los cultivos.

No al Presupuesto, sí a obras

Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, se refirió en primer lugar al Presupuesto en términos generales, y fundamentó que el voto negativo se debió a que, según su percepción, “no reúne los requisitos para resolver muchos de los problemas que tiene Mendoza, ya sea Salud, el problema de la OSEP, seguridad, educación y el mantenimiento de los edificios escolares”, por dar algunos ejemplos.

En líneas generales, para el diputado, la pauta de gastos “sigue siendo el mismo modelo de presupuesto que viene trayendo esta gestión, que no resuelve los problemas estructurales que tiene Mendoza sobre todo en lo que se refiere a la generación del puestos de trabajo, en lo que se refiere al cambio en la matriz productiva y al posicionamiento que ha perdido la provincia” respecto al resto de las jurisdicciones de la región.

La Cámara de Diputados debatió finalmente el Presupuesto 2023 y las leyes de Avalúo e Impositiva. Alejandro Bermejo, Lucas Ilardi y Germán Gómez Foto: Orlando Pelichotti

No obstante, acto seguido argumentó por qué sí dieron el aval que necesitaba el gobierno para el endeudamiento para obras públicas. Para el sanrafaelino, éstas son “obras estratégicas para Mendoza”, y mencionó principalmente al plan de aguas de Aysam en el Gran Mendoza, el acueducto del sur y la doble vía del este.

“Entendemos que más allá de esa situación de rechazo al Presupuesto, hay obras que son importantes, que van a mejorar la calidad de los vecinos y por ese motivo hemos autorizado al Gobierno para que salga a buscar los recursos correspondientes”.

Para Gómez, el Frente de Todos y Cambia Mendoza han tenido “una visión estratégica”. “Hay obras que son fundamentales realizar para mejorar la calidad de vida de los mendocinos, ligada al recurso hídrico”.

No evidenciar la interna

Por otro lado, aseguró, en términos de la interna del PJ, que “no impactó para nada en la discusión presupuestaria”. Recordemos que los intendentes Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael) no participaron del armado oficialista y presentarán listas internas en sus departamentos.

“Hemos separado ese proceso y entendemos que hay cuestiones de agenda que están por encima y que los mendocinos reclaman. Creo que la política en general tiene que estar a la altura de esas circunstancias”, marcó.

No obstante, sí es cierto que en un primer momento el kirchnerismo se mostró en contra de aprobar los créditos, al entender que la provincia debe iniciar un proceso de “desendeudamiento” y además porque aseguran que Mendoza “tiene un superávit mayor que el que se informa”. Del otro lado, los intendentes peronistas estuvieron más cercanos a negociar estas obras, ya que impactarán en las comunas donde gobiernan.

De esta manera, durante varias horas negociaron internamente en el peronismo para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que no evidenciara la interna y el malestar que aún reina en el principal partido de la oposición.

También señaló que el Presupuesto y la aprobación del crédito para las obras públicas van a tener un apoyo del bloque en el Senado. “Hay garantías de que se vote de la misma manera. No habrá agregados, eso lo hemos consensuado. Se ha trabajado intensamente desde el Frente de Todos para lograr una norma que sinceramente sirva a los municipios y a la provincia en general”.

Por último, el diputado negó que exista algún tipo de “contradicción” en lo que refiere rechazar el Presupuesto pero aprobar créditos. “Hemos cumplido con los requisitos que establece el reglamento. No obstante eso, como existían dudas, planteamos una moción de interpretación del reglamento, y entendemos que esta ley ha sido aprobada en general y en particular en lo que se refiere el capítulo de endeudamiento, cumpliendo todo y cada uno de los requisitos que exige nuestra Constitución provincial”.