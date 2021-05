Suárez busca bajar la cantidad de contagios con más restricciones

El Gobierno de Mendoza dispuso nuevas medidas con el objetivo de bajar la circulación en los grandes centros urbanos, en momentos en los que se combate contra la segunda ola del coronavirus. A partir de hoy, las salidas por DNI para hacer compras o reservas en restaurantes regirán todos los días de la semana y, además, se suspenden las reuniones sociales y familiares en espacios públicos.

Estas restricciones comenzaron a regir desde la madrugada de este viernes en todo el territorio provincial, tras la publicación de un nuevo decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez que no tiene una fecha de vencimiento. Desde el Ejecutivo provincial señalan que estas disposiciones se adoptan a raíz de que los contagios de Covid-19 detectados se encuentran en una meseta alta y se suma la preocupación por la aparición de nuevas variantes del virus.

“Hay un amesetamiento alto y la situación sanitaria es crítica. El objetivo es limitar un poco más la circulación como una medida gradual más para ver cómo impacta en los próximos días, apuntando a que descienda la curva y tratando de mantener el equilibrio entre los distintos esquemas de economía y salud”, explicó a Los Andes el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

Resaltó que ya han trascurrido 14 días de la última normativa dispuesta por el Gobernador y que durante este tiempo se ha evaluado el impacto de las medidas, basándose en datos, evidencia y monitoreo permanente.

En este sentido, el funcionario hizo hincapié en que “hoy se advierte que la situación sanitaria sigue siendo crítica y hay nuevas cepas”. Asimismo, sostuvo que, al hacer un análisis comparativo con otras provincias, la curva de los contagios es similar.

“Advertimos que hay provincias donde ciertas actividades como la presencialidad en el sistema educativo no se está dando, y sin embargo las curvas presentan exactamente el mismo movimiento, en cuanto a la cantidad de los contagios. Entonces no hay una incidencia directa, porque la curva es similar a las de otras provincias donde no hay presencialidad o hay una presencialidad parcial”, indicó.

En la misma línea, garantizó la continuidad de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario y sostuvo que esta modalidad en las escuelas “no solamente tiene que ver con la educación, sino con la contención de los más vulnerables”.

Concretamente, las nuevas medidas establecen que las compras en comercios y reservas en restaurantes deberán realizarse según el esquema por número de terminación del DNI. Lunes, miércoles y viernes para los finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5; y martes, jueves y sábados para los terminados en 6, 7, 8, 9 o 0. En tanto, los domingos el primer grupo estará habilitado hasta las 14 y el segundo a partir de esa hora.

Respecto a esto, Ibáñez subrayó que pedirán a los locales que tienen que exigir el cumplimiento del DNI, que coloquen un cartel a la vista donde se indiquen los días según las terminaciones que correspondan. Al mismo tiempo, dijo que a las demás actividades habilitadas “les estamos sugiriendo que apliquen el esquema del DNI, pero no es obligatorio para ellas”.

Asimismo, se tomó la determinación de prohibir las reuniones sociales en todos los espacios públicos de la provincia al aire libre.

Paralelamente a estas restricciones, Suarez solicitará a los intendentes que aumenten los estrictos controles con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. En el Ejecutivo advierten que se aplicarán importantes multas a los comercios que no soliciten el documento y a las personas que no cumplan con las restricciones.

Entienden que la disposición solamente se está poniendo en práctica, o en control, en los grandes comercios y supermercados por parte de su propio personal; pero que en el resto de los locales prácticamente no se cumple esa fiscalización tanto del comerciante, ni del departamento.

La extensión a toda la semana de las salidas por DNI había sido solicitada por varios jefes comunales, y es donde han puesto énfasis sobre todo los peronistas, cuyo partido se ha mostrado crítico con el manejo de la pandemia en el Gobierno, al entender que las medidas han sido insuficientes para bajar los casos.

Mientras tanto, algunos intendentes del frente Cambia Mendoza habían sugerido sumar la prohibición de las reuniones sociales en espacios públicos, sobre todo por la aparición de las variantes de Manaos y del Reino Unido, que si bien no está científicamente probado que sean más letales, sí aumentan el nivel de contagios.

Acuerdo de intendentes

Respecto al pensamiento de los jefes comunales, desde Luján, municipio donde se detectó un caso de la variante británica, afirmaron a Los Andes que solicitaron ayer al Gobernador “la restricción por número de DNI para compras hasta el fin de semana” y también que se suspendan las reuniones en espacios públicos.

El temor de que la propagación aumente los casos de coronavirus también lo comparte Maipú, departamento gobernado por el peronista Matías Stevanato. Desde la destacaron que han estado dialogando los intendentes del Gran Mendoza, así como también los funcionarios, para pedir medidas.

“Estamos viendo el ritmo del área metropolitana, por el momento tenemos poca información sobre cómo avanzan estas variantes”, marcaron.

Donde sí dijeron que hay indicadores positivos con relación a la detección de casos respecto a las últimas dos semanas, fueron Godoy Cruz y Capital.

Desde la gestión de Tadeo García Zalazar indicaron que han tenido “un descenso de casos en los últimos 15 días”, y que se aguarda el resultado de este informe.

En tanto, Ulpiano Suárez marcó lo mismo que Godoy Cruz, al indicar que los números de casos son más optimistas que dos semanas atrás, aunque expresó, sobre la circulación por DNI, que en el microcentro “ha subido la circulación notablemente los viernes y sábados”.

De acuerdo a esto, apoyó la medida establecida por el Gobernador, pero también marcó que las medidas “no tienen que ser estudiadas de manera aislada, sino cómo articula el paquete completo de restricciones”.