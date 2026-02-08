Sturzenegger se reunió con la directora del FMI en plena revisión del acuerdo con la Argentina

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se reunió este domingo en AlUla , Arabia Saudita , con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva . El objetivo es avanzar en la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, en un contexto atravesado por la revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo internacional.

Tras el encuentro, Sturzenegger afirmó que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países” , a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde también indicó que la reunión estuvo enfocada en los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.

Por su parte, Georgieva calificó como “excelente” el intercambio con el funcionario argentino y señaló que dialogaron sobre la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, así como sobre la aplicación práctica de los debates del organismo entre los países miembros del FMI, también mediante un posteo en X.

Horas antes del encuentro, el Gobierno había informado cambios en la agenda internacional del presidente Javier Milei. El mandatario fue convocado a participar de la reunión inaugural del “Board of Peace” , prevista para el 19 de febrero en Washington DC, por lo que resolvió intervenir de manera virtual en la cumbre de Mar-a-Lago. Según se indicó oficialmente, en las actividades presenciales en Estados Unidos participará Sturzenegger.

La reunión entre el ministro argentino y la titular del FMI se produjo en paralelo al inicio formal de la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones firmado con el organismo . Un equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi arribó a Buenos Aires para evaluar el desempeño del programa económico hasta fines de 2025.

En el marco de la auditoría, el FMI analiza dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En materia fiscal, el Gobierno superó el objetivo acordado, con un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3%, aunque por debajo de la previsión oficial de 1,6%.

Distinto es el panorama en el frente externo. La acumulación de reservas quedó por debajo de lo pactado, lo que obligará al Gobierno a solicitar un waiver. Según estimaciones privadas, el desvío rondaría los US$11.000 millones, aunque el Banco Central retomó las compras desde el inicio de 2026 y ya acumuló cerca de US$1300 millones.

Si la Argentina supera la revisión en curso —algo que en el Gobierno dan por descontado—, el FMI habilitará un desembolso de US$1000 millones. La auditoría coincide además con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor, uno de los compromisos asumidos por el país ante el organismo.