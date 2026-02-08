8 de febrero de 2026 - 14:25

Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y Sturzenegger lo reemplazará en la agenda presencial

La decisión fue comunicada este domingo, y el presidente seguirá sus compromisos en territorio norteamerica mediante la virtualidad.

Federico Sturzenegger junto a Javier Milei. Foto archivo
Federico Sturzenegger junto a Javier Milei. Foto archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei resolvió suspender el viaje a Estados Unidos que tenía previsto para este lunes y reorganizar su agenda internacional, priorizando su presencia en la gestión local y delegando las actividades presenciales en funcionarios desde su gabinete.

La decisión fue comunicada oficialmente este domingo y está vinculada a la invitación que recibió el mandatario para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en Washington DC.

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en Argentina, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

Federico Sturzenegger será quien viaje por Milei

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense.

“El Presidente decidió abocarse a su agenda local”, señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el “Board of Peace” se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

