Sin roll over, Mendoza consiguió los dólares del Banco Central y pagó la primera cuota de la deuda

La Provincia de Mendoza consiguió este jueves la autorización para poder comprar dólares de parte del Banco Central, y así saldar la primera cuota de amortización de la deuda que tiene en moneda extranjera, luego de un fallido intento de renegociar los vencimientos correspondientes al 2023 (roll over) sin la autorización de la Legislatura provincial, ya que la operación fue judicializada por la oposición y el tema está en trámite en la Suprema Corte de Justicia.

Desde el ministerio de Hacienda local confirmaron a Los Andes que se consiguieron los U$S 60 millones de la primera cuota del bono, lo que equivale a unos $12.570 millones según la cotización oficial del Banco Nación ($209,5 por cada dólar).

“Ya está hecha la transferencia al Bank of New York y los tenedores del bono cobrarían el lunes”, mencionaron desde la cartera que comanda Víctor Fayad.

En paralelo a la información de Hacienda, el Banco Central este jueves fue que vendió U$S 86 millones, que no fueron para satisfacer la demanda importadora, sino para responder a las necesidades financieras de dos provincias, que deben pagar compromisos de deuda, tales como la mencionada Mendoza, así como también Santa Fe, que necesitaba U$S 26 millones para hacer frente a sus compromisos.

Recordemos que la provincia en este 2023 tiene dos pagos fuertes del bono en dólares, que se emitió en 2016 por U$S 500 millones. Los primeros U$S 60 millones, como se mencionó, se saldaron en este mes; mientras que en septiembre vencerá otra cuota igual, para llegar a los U$S 120 millones en el año.

“Nosotros pudimos redefinir los flujos de forma que fuera digerible. Suena mucho, pero U$S 120 millones, de un presupuesto de poco más de U$S 2.000 millones, da margen para hacerlo. Tenés que estar ordenado en las cuentas, pero si lo hacés, no estarías en problema. Por eso insistimos tanto en el orden”, comentó Fayad.