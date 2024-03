Sin palco oficial, dónde se ubicará la política mendocina en el Carrusel

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso que para el Carrusel de la Fiesta de la Vendimia 2024 no se instalen los históricos palcos que tenían los diferentes funcionarios o intendentes para ver el desfile de los carros departamentales. Este año, los que quieran estar presentes deberán estar “entre la gente” o verlo desde algún sector del Hotel Park Hyatt.

Sin dudas, los palcos solían ser testigos de numerosas anécdotas, desde el lanzamiento de frutas por parte de las reinas hasta los inesperados intercambios verbales entre políticos. Por ejemplo, el año pasado, Patricia Bullrich casi se lastima la mano al intentar atajar un melón en pleno vuelo.

La incertidumbre sobre qué van a hacer los diferentes políticos no solamente la tiene la gente, sino también ellos mismos. El Gobierno no planeó nada; es más, advirtieron que “los dejamos liberados para que hagan lo que quieran”. Si van o no, algunos ya respondieron que sí, o que por lo menos van a estar en el Hotel Hyatt, donde se desarrolla el Desayuno de la Coviar y en donde confluirán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Cornejo, entre otros.

No está previsto ni siquiera un “corralito” para las autoridades en el hotel, que tiene vistosas terrazas destinadas a eventos privados. “No está contemplado; cada uno puede salir a la esquina, a mitad de cuadra. No se ha pensado nada porque se saca justamente el palco”, respondió Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la Provincia.

Además, advirtió que nadie está obligado a ir al Carrusel. “Intuyo que si son parte de la actividad que se hace en el Hyatt, pueden salir y ver por la terraza, pero no es una cuestión oficial. Muchos funcionarios desde luego que no van a ir, o sea, el que esté en el hotel va a ir pero si no no, no hay tanto problema”.

Desde la Casa de Gobierno, dijeron que no hay nada planeado, e informaron lo mismo que Gareca: “Se moverán con libertad por donde estén todos”, dijeron.

Más allá de que el Ejecutivo provincial no bajó una directiva clara. Ya algunos empiezan a confirmar su presencia, es el caso de por ejemplo, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. “Si vamos, veremos mañana la ubicación”, adelantaron desde su equipo de comunicación.

Otro que se anotó en la lista de los que van a asistir es el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Desde su entorno, dijeron que probablemente haga lo de todos los años: participar del desayuno de Coviar, que este año comenzará a las 10 horas, y luego, cuando concluya, pasar por la terraza del Hotel Hyatt y verlo desde allí. Luego dirigirse a Godoy Cruz, que este año será el departamento anfitrión del habitual agasajo de Bodegas Argentinas.

El Intendente de San Rafael, Omar Félix, dirá presente y además, comentó: “Yo no tengo problema de estar entre la gente, y si lo pienso entre menos protocolo mejor”.