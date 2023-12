El gabinete de Seguridad renunció pero por ahora todos siguen en su cargo

El sábado pasado Alfredo Cornejo juró y asumió como gobernador de la provincia. En medio de una reforma de la ley de ministerios, que llevó a una baja a sólo 7 grandes carteras en la organización del gabinete del radical, aún no hay confirmaciones de las principales segundas líneas de los funcionarios que acompañarán a los ministros enla gestión.

Este jueves aparecieron 16 decretos en el Boletín Oficial de renuncias de funcionarios del ministerio de Seguridad. Estas medidas son de rutina, teniendo en cuenta que la gestión de Rodolfo Suárez finalizó ese mismo 9 de diciembre; y las nuevas designaciones estarán en manos del propio Cornejo y la flamante ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Lo cierto es que todavía no hay confirmaciones sobre los principales puestos de este ministerio, que unió a Seguridad con Justicia. Desde el Ministerio, incluso sostuvieron a Los Andes que no está previsto que este jueves se conozcan las nuevas designaciones, y si algunos funcionarios de los que ya renunciaron, seguirán trabajando en la cartera; por lo que los decretos con renuncias no tendrán efecto por el momento, y los funcionarios “renunciados” se mantendrán de momento en sus puestos.

Al margen de las especulaciones, de los 16 funcionarios hay varios de renombre, como por ejemplo el jefe de la Policía, Marcelo Calipo; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul; el director de Informática y Comunicaciones, Leandro Biskupovich; el jefe de Gabinete de Seguridad, Hugo Sánchez; el director de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas; y el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; entre otros.

Se suman además la renuncia de la directora de relaciones con la Comunidad, Milagros Suárez; la directora de Participación Comunitaria, Elizabeth Ormezzano; el director de Capital Humano y Capacitación, Néstor González; el director de Investigaciones, José Vega; el director de Administración, Gustavo Bizzotto; el director del Organismo Técnico Criminológico, Diego Arenas; más la asesora en Informática, Mónica Marchevsky; y asesores como Roberto Favaro, Orlando Zapata y Amado Jadur”.

Renuncias en suspenso

Estos 16 decretos que firmó Suárez junto al exministro Raúl Levrino, quedaron en suspenso con otro decreto, el 2820 del 5 de diciembre, pero que no ha aparecido en el Boletín Oficial.

“Déjese sin efecto lo dispuesto por los decretos de aceptación de renuncias de funcionarios a hacerse efectivas a partir del 9 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la fecha de emisión de la norma”, marca el artículo 1.

Es importante destacar que este decreto aplica para todos los ministerios y no solamente para el de Seguridad y Justicia.

De hecho, se estipulaba que hasta tanto no se tramitara la ley de Ministerios -que ya fue aprobada- resultaba “conveniente evitar la acefalía de las actuales estructuras gubernamentales y, en consecuencia, dejar sin efecto las renuncias mencionadas”.