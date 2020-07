Sin acompañamiento del PJ, la Legislatura aprobó crear el Consejo Económico, Ambiental y Social

Finalmente hoy, el Senado dio sanción completa a la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental, sin el acompañamiento del frente de Todos, que denunció que no hubo consenso, y de esta manera, una vez más crujió la relación entre el oficialismo y la oposición.

La votación tuvo 22 votos afirmativos y 16 votos en contra, y ya fue enviada la norma al Poder Ejecutivo para que se reglamente.

Según indicó el senador Alejandro Diumenjo, se dio sanción a un proyecto “que lo mencionó el Gobernador (Rodolfo Suárez) el 1 de mayo y es una herramienta de diálogo, de consenso en contextos de crisis, para ver cómo salir de esta crisis y mirar hacia el futuro”.

La propuesta, tiene como objetivos constituir un canal de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socio-económica y ambiental de Mendoza, como así también actuar como órgano de comunicación y articulación con el Gobierno provincial y proponer iniciativas para fomentar el desarrollo en esta materia.

El Consejo tendrá una duración por el plazo de 5 años desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley y prorrogable por un mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, desde el peronismo llovieron las críticas. “La realidad es que detrás del pomposo nombre, hay mucho ruido y pocas nueces, no vemos en el proyecto herramientas que permitan menguar las consecuencias de la misma y brindar herramientas para la superación rápida del estado de emergencia” expresó Lucas Ilardo, senador del frente de Todos.

El Senador argumentó que en el órgano propuesto por el gobierno no hay representatividad, ni de los distintos sectores de la sociedad, ni de género. Que es un organismo burocrático, donde no hay participación real de los partidos políticos, no hay presentantes de la sociedad civil, o de instituciones como el Conicet, y que de toda la Legislatura, solo se proponen dos representantes.

Lucas Ilardo, jefe de bloque del frente de Todos.

Para Ilardo, las tareas y objetivos del Consejo son confusas y terminan siendo estériles: “Es una organización burocrática más que busca contener a los sectores beneficiados por siempre por el Estado. No por los más postergados, se tratan estos proyectos de tretas publicitarias y ninguna política de Estado. Es profunda la crisis y no se sale con títulos en los diarios”.

El legislador lamentó que el proyecto no tuvo aceptación de los aportes que se hicieron en Diputados y no hubo tampoco oportunidad de trabajarlo en el Senado porque “el proyecto llegó casi amordazado”, acotó.

“Me avergüenza la situación porque creo que podemos hacer mejor las cosas, y creo que podría haber salido por unanimidad. Creo que la idea era apoyada por unanimidad. Sin embargo, ningún partido opositor lo acompañó. Y esto pasa cuando hay voluntad de aportar pero del otro lado no hay intención de hacer lugar a eso”, reflexionó Ilardo.

En referencia al Ejecutivo Provincial señaló: “Tenemos diálogo con nuestros intendentes y sabemos cuándo son escuchados y cuando no. En el último tiempo el peronismo es convocado para la foto, y queremos estar para dialogar y aportar ideas y soluciones para colaborar. No queremos estar para avalar decisiones que Suarez ya tomó y de las cuales a veces inclusive se arrepiente”.

Composición y funcionamiento

Además del Presidente, Vicepresidente y un Secretario Técnico, este Consejo estará integrado por representantes de:

Poder Ejecutivo: 2

Poder Legislativo: 2

Poder Judicial: 2

Ex-Gobernadores democráticos que expresen su voluntad de participar

Asociaciones Sindicales de Trabajadores: 5 representantes – 4 del sector privado y 1 del sector público –

Organizaciones Empresariales representativas de la Industria, del Comercio, del Sector Agrícola, del Turismo, del Desarrollo Tecnológico, de la Construcción, del Sector Hidrocarburífero y del Sector Minero: 8 representantes, uno por cada sector enunciado

Departamento General de Irrigación: 1

Inspecciones de Cauce: 1

Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la Cultura: 3

De los distintos credos de la Provincia de Mendoza: 1 por la Iglesia Católica, 1 por el Judaísmo y 1por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros Credos reconocidos

Organizaciones de Defensa de los Consumidores: 1

Economía social: 1

Asociaciones o Fundaciones dedicadas a la Protección del Medio Ambiente: 3

Universidades Públicas: 1 de la Universidad Nacional de Cuyo, 1 de la Universidad Tecnológica Nacional

Universidades Privadas: 2 representantes

Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza: 1

Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: 1 representante

Cada uno de los Colegios Profesionales reconocidos por ley de la Provincia de Mendoza: 1 representante

Los Intendentes Departamentales o los representantes que estos designen.

Partidos Políticos: 1 representante por cada partido político con representación parlamentaria

Los miembros en representación de estos grupos serán propuestos por las organizaciones y en las condiciones y plazos que la reglamentación establezca, dejando sentado que a esos efectos dicha reglamentación deberá contemplar la mayor amplitud en la integración sectorial, y la participación de mujeres en condiciones de igualdad.

En lo que respecta a las autoridades, el Presidente del Consejo será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, y el Vicepresidente por el Ministerio de Economía y Energía. Ambos serán designados en tales cargos por Decreto del Poder Ejecutivo y podrán ser miembros del Consejo o propuestos de fuera de su seno.

Se dispone además, que no podrán ser parte del Consejo las personas condenadas judicialmente por delito doloso, cuando de las circunstancias del caso se desprendiere que afectan el decoro y el objeto de este Cuerpo. Tampoco podrán hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la integridad sexual, delitos efectuados en contexto de violencia de género y por delitos contra la administración pública. Será también causal de exclusión estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Todos los integrantes del Consejo tendrán un mandato por dos años, renovable por períodos de igual duración y sus funciones serán ad honorem por el tiempo que dure su designación.

El Plenario del Consejo estará integrado por la totalidad de sus miembros, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario Técnico y celebrará sesiones de forma física o virtual, cuando resulte necesario. Además podrá constituir, con carácter permanente o para cuestiones específicas, comisiones de trabajo que funcionarán con la coordinación de la Secretaría Técnica. Estas comisiones se dedicarán a la elaboración de estudios e informes que sirvan de fundamento a los informes que elaborará el plenario.

Por otra parte, prevé que a las sesiones del Plenario podrán asistir, por invitación, miembros del gobierno provincial, expertos de reconocida experiencia en materia económica, ambiental y social y autoridades provinciales y municipales para informar sobre asuntos de su competencia.

El Poder Ejecutivo podrá asignar partidas presupuestarias para su funcionamiento mediante el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración del Gobierno de la Provincia de Mendoza, las que nunca podrán ser asignadas al pago de personal, viáticos y publicidad.

En cuanto a los recursos humanos que dispondrá el Consejo, dispone que para el ejercicio de sus actividades podrán contar con personal asignado que provendrá de otros organismos de cualquiera de los poderes del Estado o de las organizaciones miembros. A tal fin serán de aplicación las normas vigentes para el personal de la Administración Pública o del régimen que corresponda al sector que represente.