Sergio Uñac confirmó que será candidato a presidente en 2027

El senador nacional y exgobernador de San Juan , Sergio Uñac , confirmó este martes que será candidato a presidente en 2027 y adelantó que dentro del peronismo visualiza al gobernador bonaerense Axel Kicillof como uno de sus principales competidores internos.

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El anuncio fue realizado durante una entrevista en el canal de streaming Blender. Allí el dirigente justicialista aseguró que su postulación responde a una “decisión personal” que ya está tomada y que cuenta con respaldo dentro del espacio político .

“Yo he tomado una decisión personal, y es ser candidato” , afirmó Uñac durante la conversación.

"Tomé la decisión de ser candidato a presidente" Sergio Uñac confirmó que competirá en las elecciones de 2027, aseguró que "hay gente de peso que acompaña" y remarcó: "Coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas". pic.twitter.com/duZsSVrs7v

El legislador sostuvo que el peronismo necesita abrir una discusión interna sobre candidaturas y conducción política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas”, expresó, y consideró que la eventual eliminación de las PASO obligará al espacio a encontrar nuevos mecanismos para resolver la competencia interna. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema con dos o tres candidatos que puedan competir en elecciones internas regionales para definir liderazgos.

La referencia a Cristina Kirchner y la interna peronista

Durante la entrevista, Uñac reconoció que Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo una referencia de conducción dentro del movimiento, aunque consideró que el peronismo necesita construir un nuevo liderazgo para afrontar los desafíos futuros.

“La expresidenta está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”, sostuvo. Además, rechazó la posibilidad de impulsar un eventual indulto para la exmandataria en caso de llegar a la presidencia y aseguró que eso sería “faltarle el respeto”, ya que Cristina mantiene su postura de inocencia en la causa Vialidad.

Uñac también mencionó a Axel Kicillof como un “contrincante directo” dentro del peronismo y dejó abierta la posibilidad de una competencia interna rumbo a 2027. Según explicó, el objetivo es darle “volumen” a su candidatura y comenzar a construir una alternativa dentro del espacio justicialista.