12 de mayo de 2026 - 23:03

Sergio Uñac confirmó que será candidato a presidente en 2027

El senador Sergio Uñac confirmó que será candidato presidencial y planteó la necesidad de renovar la conducción del peronismo.

Sergio Uñac, senador nacional por San Juan.

Sergio Uñac, senador nacional por San Juan.

Foto:

X / @sergiounac
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó este martes que será candidato a presidente en 2027 y adelantó que dentro del peronismo visualiza al gobernador bonaerense Axel Kicillof como uno de sus principales competidores internos.

Leé además

El expresidente Mauricio Macri, titular y fundador del PRO.

"Soberbia" y "arrogancia": el PRO publicó un duro manifiesto y tomó distancia de La Libertad Avanza

Por Redacción Política
La imagen de Milei cae por cuarto mes consecutivo y se ubica penúltimo en el ranking latinoamericano

La imagen de Milei cae por cuarto mes consecutivo y se ubica penúltimo en el ranking latinoamericano

Por Redacción Política

El anuncio fue realizado durante una entrevista en el canal de streaming Blender. Allí el dirigente justicialista aseguró que su postulación responde a una “decisión personal” que ya está tomada y que cuenta con respaldo dentro del espacio político.

“Yo he tomado una decisión personal, y es ser candidato”, afirmó Uñac durante la conversación.

Embed

Uñac pidió discutir liderazgos dentro del peronismo

El legislador sostuvo que el peronismo necesita abrir una discusión interna sobre candidaturas y conducción política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Todos coinciden en que el peronismo tiene que discutir candidaturas”, expresó, y consideró que la eventual eliminación de las PASO obligará al espacio a encontrar nuevos mecanismos para resolver la competencia interna. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema con dos o tres candidatos que puedan competir en elecciones internas regionales para definir liderazgos.

La referencia a Cristina Kirchner y la interna peronista

Durante la entrevista, Uñac reconoció que Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo una referencia de conducción dentro del movimiento, aunque consideró que el peronismo necesita construir un nuevo liderazgo para afrontar los desafíos futuros.

“La expresidenta está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”, sostuvo. Además, rechazó la posibilidad de impulsar un eventual indulto para la exmandataria en caso de llegar a la presidencia y aseguró que eso sería “faltarle el respeto”, ya que Cristina mantiene su postura de inocencia en la causa Vialidad.

Uñac también mencionó a Axel Kicillof como un “contrincante directo” dentro del peronismo y dejó abierta la posibilidad de una competencia interna rumbo a 2027. Según explicó, el objetivo es darle “volumen” a su candidatura y comenzar a construir una alternativa dentro del espacio justicialista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los intendentes Mario Abed (Junín) y Ulpiano Suárez (Ciudad) participaron de la marcha universitaria

Marcha universitaria: el funcionario que envió Cornejo, los intendentes que aparecieron y los que faltaron

Por Martín Fernández Russo
El Caso Adorni ya tendría un impacto similar al escándalo de Olivos.

El Caso Adorni ya tendría un impacto similar al escándalo de Olivos, según un estudio

Por Redacción Política
Comienza el debate por la reforma electoral. en medio de tensiones entre libertarios y dialoguistas

Comienza el debate por la reforma electoral, en medio de tensiones entre libertarios y dialoguistas

Por Redacción Política
Masiva marcha universitaria a Plaza de Mayo

Masiva marcha en Plaza de Mayo contra el Gobierno en reclamo por el financiamiento universitario

Por Redacción Política