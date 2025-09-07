7 de septiembre de 2025 - 14:18

Sergio Massa votó en Tigre y afirmó su "alivio" al no ser candidato: "A las 21 tendremos mucha alegría"

El excandidato a presidente de la Nación en 2023 afirmó que “estas elecciones van a ser el termómetro de lo que quiere la sociedad”.

Sergio Massa votó en Tigre.

Los Andes | Redacción Política
Sergio Massa emitió su voto este domingo en Tigre y destacó el valor de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. El exministro de Economía señaló que los resultados de estos comicios servirán como “termómetro de lo que quiere la sociedad” y anticipó que a las 21 “habrá mucha alegría”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó.

Axel Kicillof votó en La Plata y dijo que hoy "se juega cómo sigue esta historia"

Voto Karina Milei en Vicente López.

Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

El dirigente del Frente Renovador subrayó la importancia de la participación ciudadana y pidió a la gente que concurra a votar sin importar a qué fuerza política apoye. “Es una elección muy ordenada, la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío”, dijo al salir del cuarto oscuro en la escuela primaria N°19 de Tigre.

“Hablé con muchísimos intendentes, con el gobernador. El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”, continúo Massa.

Sobre el nivel de participación en estos comicios legislativos cercano al 30% al mediodía, dijo que “comparado con otras provincias es un buen número”. Y agregó que esta votación va a “funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”.

Por último, Massa recordó que fue candidato en 10 de las últimas 15 elecciones y consultado sobre cómo estaba viviendo el hecho de no competir en estos comicios, con una sonrisa contestó: “Con un poco de alivio”.

La escuela donde votó Massa tardó más de una hora de iniciados los comicios en comenzar a funcionar como lugar de votación, ya que el establecimiento educativo ubicado en la calle Isleños 3024 atravesó los habituales problemas de ausencia de las autoridades de mesa designadas.

