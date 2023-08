Sergio Massa: “Si rompemos con China y con el Mercosur, ¿a quién le vamos a vender?”

“Defiendan sus empresas, sus mercados, el capital humano que generaron”, exhortó Sergio Massa, al grupo de empresarios que se acercó al cierre de la jornada organizada por el Council of the Americas, de la que, previamente, tomaron parte los también candidatos presidenciales Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). “Hagan la cuenta del almacenero. Porque si no nos quedamos solo en frases simpáticas que sirven para TikTok, pero que destruyen el futuro de un país. Y está claro que hay dos caminos, no hay tres”, aclaró, acaso eligiendo a Milei como competidor de un eventual balotaje.

Mientras los paneles se desarrollaron en el Hotel Alvear hasta el mediodía, el ministro de Economía expuso cerca de allí, pasadas las seis de la tarde, en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, situada en el bajo porteño.

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria había llegado a Buenos Aires poco después de haber hecho una escala de tres horas en Paraguay, a su regreso de Washington. En Asunción, Massa fue recibido por el flamante de presidente paraguayo Santiago Peña. En Estados Unidos, se entrevistó con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, en simultáneo al anuncio de un desembolso de más de 7 mil millones de dólares de parte del organismo multilateral de crédito.

“Estamos endeudados por tres veces lo admisible por el mismo FMI, y le sumamos el shock climático, que representó la pérdida de un 25 por ciento de las exportaciones; algo así como si EEUU hubiese perdido 850 mil millones de dólares en exportaciones”, comparó Massa, al referirse al contexto actual.

“No es fácil a ustedes en su vida empresaria le habrá tocado administrar en crisis y es muy fácil criticar desde quién no tiene responsabilidades”, se defendió.

Massa se refirió, entonces, a “las dificultades sobre las que estamos navegando” y sostuvo que “claramente empiezan a terminar”.

“En primer lugar terminan porque el capítulo Fondo quedó cerrado hasta noviembre, y en segundo lugar, porque en noviembre, por primera vez habrá un impacto positivo en la balanza comercial con la exportación de granos y positivo desde la balanza energética como generadora de divisas. Se empiezan a terminar las restricciones y nos permite augurar o avizorar un año 2024 muy distinto al actual”, evaluó.

El ministro proyectó unos “30 mil o 40 mil millones de dólares de superávit comercial” para el próximo año. Dijo que esos dólares “se explican con el crecimiento del sector minero que empieza a tener los proyectos de litio en etapa de maduración y proyectos de cobre en primera etapa de exportaciones”, a lo que agregó “el sector energético: no solo dejamos de importar sino que con la puesta en marcha en el mes de abril del gasoducto del Norte, obra que empieza mañana, nos va a permitir exportar gas a Bolivia, a Brasil, a Chile y al resto de la región como Uruguay y Paraguay”, prometió.

“Yo creo en un modelo industrial y con desarrollo de pequeña y mediana empresa. No creo en la Argentina exportadora de materia prima únicamente y no creo en la Argentina solo exportadora de servicios personales e intelectuales, que son parte importante de nuestra economía. Pero sin un proyecto de desarrollo económico global vamos a tener un país concentrado en términos de riqueza y de desarrollo federal”, aclaró.

Massa partió al país en regiones: “necesita pensar a la Patagonia y su desarrollo industrial alrededor del gas y del petróleo y las energía renovables; el desarrollo federal del Norte sobre la base la matriz de diversificación del sector minero, y necesita pensar el desarrollo de la región centro sobre la matriz de un proyecto de valor agregado al sector agroexportador”.

Massa elegió contrastar con Javier Milei y no con Patricia Bullrich. Criticó a Milei por “comparar al Conicet con la NASA; es como comparar una fábrica de fideos con una de autos; la NASA es comparable a la CONAE”, aclaró.

“Está bueno venir y decir frases lindas pero lo mejor es sentarse en los lugares de gestión pública y poder ejecutar. A lo mejor no digo frases lindas y rimbombantes para TikTok, pero yo cuando me siento, gestiono y esa es la mejor garantía que tienen los argentinos para los próximos cuatro años”, dijo al concluir con aplausos la exposición. Después llegaron las preguntas de los empresarios.

“Cuando aparecen empresarios que usan los sistemas legales para evadir impuestos u obligaciones cambiarias, los mismos empresarios, si tienen coraje y tienen vocación de defensa gremial empresaria, los tienen que señalar porque son los que perjudican a la sociedad”, dijo Massa.

“Lo que les pido es que a la hora de discutir el futuro del país al menos hagan la cuenta del almacenero. Porque vienen y les dicen ‘dolarización’, ‘rompemos con Brasil, rompemos con China’, ‘rompemos con india’ … ¿y a quien le vamos a vender?”, se preguntó.

“¿Ustedes conocen quienes encabezan la balanza comercial de exportaciones de Argentina? Por favor lo que les pido es que por lo menos la defensa de sus propias actividades, sus mercados. Porque si no lo que termina pasando es que las frases sueltas, lindas quedan simpáticas para un título en los medios peor lo que viene es la destrucción de su propio capital”, les advirtió.

“Rompiendo con China perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares; rompiendo con Brasil y el Mercosur son otros 12 mil millones de dólares, además no sé cómo van a desarrollar la actividad industrial sin importación de bienes intermedios de esos países”, insistió Massa.

“¿Alguien les explicó como es el canje sobre el Banco Central planteado en términos de construcción de la dolarización? ¿Les dijeron que eso es un Bonex? Ya lo vivieron: eso se llama ‘Plan Bonex’. Está claro que hay dos caminos, no hay tres”.

“No les pido que tomen partido por una fuerza política, tomen partido por sus empresas por lo menos al hablar del proyecto de país”, volvió a decirles a los empresarios.

Massa agradeció a Susan Segal, directora del Council, por su papel de “facilitadora en las relaciones bilaterales” entre la Argentina y los Estados Unidos.

Seguí leyendo